De nouvelles mesures dans le Loiret pour lutter contre la prolifération des sangliers

Dammarie-en-Puisaye, France

La préfecture du Loiret adresse un nouveau rappel à l'ordre aux chasseurs du Loiret : ils doivent contribuer, dit-elle, à réduire la population de ce gibier devenu bien trop envahissant, et provoquant des dégâts importants sur les cultures, les équipements publics comme les stades, dans les communes, et jusque dans les jardins des particuliers. Déjà préoccupante ces dernières années, la situation a encore empiré cet été, en raison de la sécheresse : privés de nourriture plus difficile à trouver, les sangliers s'en prennent aux zones agricoles, et les dégâts sont considérables.

15 000 sangliers sont abattus chaque année dans le Loiret

Déjà en novembre dernier, les services de l'Etat avaient mis en place des mesures. En trois mois il y a eu ainsi 13 battues administratives, dans des zones peu ou pas chassées, elles ont permis de tuer 110 sangliers. Il faut savoir que chaque année les chasseurs en abattent 15 000 dans le Loiret. Il y a eu aussi une quarantaine de tirs de nuit, sur des parcelles agricoles, et un chiffre donne une idée des dégâts qu'ils causent : 1400 sangliers ont été vus lors de ces opérations. 116 ont été abattus.

Epargner les femelles, pratique courante chez certains chasseurs

Mais ça ne suffit pas, il faut donc encore passer à la vitesse supérieure. En établissant une carte des zones les plus touchées, les cantons de Saint Florent, Lion en Sullias, Dammarie en Puisaye, tout l'est du département sont clairement visés. Et là il pourrait y avoir un contrôle des tableaux de chasse, c'est-à-dire que les lieutenants de louvetterie, les agents de l'Etat sur le terrain, pourront compter le nombre de bêtes abattues, leur âge, leur sexe, pour s'assurer que les chasseurs ont bien joué le jeu, et chassé y compris les femelles, celles que certains refuseraient d'abattre, pour être sûrs d'avoir encore de quoi chasser la saison prochaine.

Sangliers : les zones les plus touchées dans le Loiret - Capture écran document préfecture du Loiret

Pour certains la chasse au sanglier c'est devenu un fond de commerce

Car c'est bien là qu'il faut agir assure Patrick Langlois, vice-président de la FDSEA du Loiret, en charge précisément de cette question. Si pour lui la majorité des chasseurs du département joue leur rôle et contribue aux efforts de régulation, en organisant des chasses et des battues, une minorité a trouvé dans la chasse au sanglier "un business". Lui dénonce des pratiques qui consistent à sélectionner les bêtes abattues, en épargnant les femelles reproductrices, cela s'appelle le tir sélectif.

Plus d'un million d'euros d'indemnisations l'an dernier

"La chasse au sanglier, c'est leur fond de commerce, et même si ça représente 15 ou 20 chasses dans le département, cela pèse sur tout le monde. Parfois ça n'est plus de la chasse, c'est du ball-trap, certains peuvent abattre jusqu'à 100 sangliers dans une journée". Des pratiques qui pèsent aussi sur la fédération des chasseurs du Loiret, puisque c'est elle qui indemnise les agriculteurs touchés par les dégâts causés par les sangliers. L'an dernier, elle a versé à ce titre plus d'un million d'euros.

Aucune consigne de tir ne doit être donnée, des battues régulières doivent être organisées

La préfecture rappelle, donc, que _"_les chasseurs doivent réaliser des battues régulières", au moins une fois par mois. Qu'il faut à chaque fois mobiliser suffisamment de tireurs et de chiens, pour qu'elles soient efficaces. Qu'aucune zone ne peut être considérée comme une réserve, et qu'aucune consigne de tir ne doit être donnée, "la réduction des populations de sangliers nécessitant des prélèvements bien répartis par classe d'âge et par sexe".