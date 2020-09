De nouvelles mesures en lien avec la sécheresse en Indre-et-Loire

La préfecture d'Indre-et-Loire adapte cette semaine les restrictions ou interdictions de prélèvements dans de nombreux cours d'eau, à cause de la sécheresse.

La pluie de ces derniers jours a amélioré le débit de certains cours d'eau en Touraine. La préfecture a donc décidé de lever les mesures qui étaient en vigueur jusqu'ici dans la Manse, le Montison, le ruisseau des Vallées et le ruisseau de Chézelles.

En revanche, pas de changement concernant Les ruisseaux de Roche, de l'Ardillère, de la Coulée, d'Aubigny, du Vieux Cher, de Parçay, de la Fontaine Ménard, de la Roumer, de la Bresme, de la Bourouse, de Rigny et de Cléret. Tous présentent des débits inférieurs à leur seuil d’interdiction de pompage. Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200 m de part et d’autre du cours d’eau sont donc interdits depuis le 6 septembre à minuit.

Également, différents cours d’eau ont des débits sous leur seuil d’alerte : Le Lathan, la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay, la Creuse, l’Indrois et la Claise aval. Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200 m de part et d’autre sont restreints depuis le 6 septembre à minuit.