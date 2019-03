De plus en plus d'agriculteurs creusois utilisent le service de remplacement

Guéret, France

S'arrêter pour se soigner, pour un congé paternité ou pour des vacances : de plus en plus d'agriculteurs font le pas chez nous. Le bilan de l'association Service de remplacement Creuse est clair : l'année dernière, près de 500 agriculteurs ont laissé temporairement les clés de leur exploitation à un salarié.

Pas facile, pourtant, de confier sa ferme à un inconnu : "Il y a toujours une petite réticence... Ça dépend de qui vient remplacer, si on n'a pas de bons contacts dès le début, ce n''est pas la peine." confie Ludovic, un jeune éleveur adhérent de l'association. Une question de confiance, et aussi d'expérience : "Dans mon petit élevage de juments poulinières, s'il y a un poulinage, il faut un peu de formation quand même." explique Fabienne.

Jusqu'ici, tout s'est bien passé ! Mon remplaçant n'a pas fait manger les vaches du voisin. Samuel, éleveur à Saint-Vaury.

Ça n'a pas empêché Samuel, éleveur à Saint-Vaury, de franchir le pas : "La première fois c'était pour mon congé paternité, et puis j'y ai pris goût, je l'utilise chaque fois que je pars en vacances, pour 8-10 jours." Samuel apprécie de pouvoir partir l'esprit tranquille : "Je préfère faire travailler quelqu'un plutôt que mon voisin, qui a plus ou moins le temps, et puis embaucher un jeune !"

Seuls 15% des agriculteurs creusois font appel au Service de remplacement Creuse. Mais Jeannette Meerman, sa présidente, souligne la progression depuis quatre ans : "Deux fois plus d'exploitants depuis 2014, c'est un bon signe. On sent que plus d'agriculteurs ont besoin de se faire remplacer. Ça coûte un peu d'argent, mais à la fin de l'année, la différence est dans la tête, pas dans les comptes." Un agriculteur doit débourser 145 euros par jour de remplacement, et peut bénéficier d'aides sous la forme de crédits d'impôts.