De plus en plus d'œufs made in Creuse

Une omelette 100% creusoise, c'est possible. Dans notre département terre de vaches limousines, il n'y a pas beaucoup d'élevages de poules. Pourtant les besoins sont là : les particuliers et les collectivités, les cantines, sont demandeuses de produits locaux. De plus en plus d'éleveurs de vaches se lancent donc dans la production d'œufs en Creuse, afin de diversifier leurs sources de revenus... et ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

"C'est rentable, plus facile que la viande bovine"

L'an dernier, quatre ou cinq élevages de poules pondeuses sont ainsi nés en Creuse d'après la chambre d'agriculture, ce sont des installations ou des diversifications. A Saint-Léger-le-Guérétois par exemple, la ferme Arc-en-ciel produisait jusqu'à présent de la viande bovine, mais elle a installé un poulailler en plein air de 360 volailles bio fin 2021. C'est un tel succès qu'elle s'apprête à construire un deuxième bâtiment. A terme, elle accueillera donc 720 poules. "On a beaucoup de demandes, et ça s'accentue, en ce moment il n'y a pas de stock, tout part", se réjouit Cécile Villard, l'agricultrice. "C'est un succès, et c'est rentable, plus facile que la viande bovine, car les gens mangent de moins en moins de viande."

La restauration collective est de plus en plus demandeuse d'œufs extra-frais. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des œufs vendus aux particuliers, dans les supermarchés et les cantines

Leurs œufs sont notamment vendus aux particuliers, aux drives fermiers, aux supermarchés, et livrés au collège de Bénévent-l'Abbaye, celui de Dun-le-Palestel, l'école de Saint-Victor-en-Marche et de Saint-Sulpice-le-Guérétois ou encore l'IME de la Ribe au Grand-Bourg. L'idée de se lancer dans les poules a germé dans la tête de Nicolas, 22 ans le fils de la famille : "C'est mon projet d'installation, ça me permet de développer la ferme de mes parents. On n'est que trois ou quatre producteurs d'œufs bio en Creuse !"

Le GAEC du Bas Bouteix à Saint-Frion a également diversifié sa production. Le couple élève des Charolaises, et a créé en avril 2022 un poulailler de 250 poules pondeuses. En Creuse, certains producteurs sont installés depuis quelques années, comme Aurélien Foltier, et ses "Fol'Oeufs Bio" à Boussac-Bourg.