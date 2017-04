La Limousine sans corne gagne du terrain

De plus en plus de bovins naissent sans corne en Limousin. Introduits par croisement depuis maintenant plus de 15 ans au sein de la race Limousine, ils représentent aujourd'hui un peu moins de 5% de la population inscrite au Herd Book Limousin. C'est encore peu mais ce chiffre ne cesse d'augmenter.

Avoir une bête sans corne, c'est un plus pour la sécurité des éleveurs et des animaux. Écorner les bêtes est d'ailleurs une pratique très ancienne et très répandue. L’intérêt d'avoir du bétail né directement sans corne, par croisement avec des espèces dont c'est la particularité, c'est notamment d'éviter de faire souffrir l'animal selon Stéphane Deconchat, de la coopérative Sofrelim :"Avec le gène sans corne, on ne brûle plus, on ne coupe plus les cornes. Elles ne poussent plus naturellement. Alors que les éleveurs sont de plus en plus attaqués sur le bien-être animal, là, on est en plein dedans."

Intérêt pour le bien être de l'animal mais pas seulement

Obtenir des sans corne par sélection génétique est donc un plus pour l'animal mais aussi pour l'éleveur selon Marc Gambarotto, directeur général du pôle de Lanaud : "Il y a un intérêt économique. Car l’écornage des animaux demandent à la fois des produits qui ont un coût mais aussi du temps aux éleveurs. Et le temps c’est de l’argent." Et en parlant d'économie, développer le sans corne, c'est aussi s'adapter au marché européen et à ses normes. En termes de transport notamment. Les cornues et les sans cornes ne peuvent pas voyager ensemble.

Plus de 30% des Limousines nées sans corne d'ici une dizaine d'années

De plus, certains pays nordiques interdisent l'écornage. Si cette norme arrive un jour en France, ce ne sera pas un problème pour les éleveurs ayant opté pour les sans corne. D’où leur succès croissant. S’ils ne représentent que 5% des bêtes inscrites au Herd Book Limousin, Stéphane Deconchat estime que d'ici une dizaine d'années, ce chiffre devrait dépasser la barre des 30%. D’ailleurs, vendredi dernier, la Sofrelim, une coopérative d'éleveurs du Limousin, a organisé une vente aux enchères avec 100% de bêtes de race Limousine nées sans corne. Une première en France. Un véritable succès vu le nombre d'éleveurs présents, une bonne cinquantaine, lors de cette vente organisée à Saint Just le Martel.