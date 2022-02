Février et mars, c'est la période des calçotadas ! Ces oignons doux, qu'on fait cuire à la braise au barbecue, sont surtout produits en Catalogne du Sud. Mais de plus en plus de producteurs s'y mettent dans les Pyrénées-Orientales.

De plus en plus de producteurs de calçots dans les Pyrénées-Orientales

On les mange avec les doigts et on se régale : les calçots ! En février et mars, de très nombreuses calçotadas sont organisées en Catalogne du Sud et dans les Pyrénées-Orientales.

Ces oignons doux, à griller au barbecue, sont produits en masse en Espagne mais, suite à la fermeture de la frontière l'an dernier au plus fort de la pandémie, plusieurs maraîchers des Pyrénées-Orientales s'y sont mis ces derniers mois. C'est le cas de Chantal Campos, la propriétaire du Mas Campos à Saint-Hippolyte, au nord de Perpignan.

"Nous avons augmenté notre production cette année pour atteindre les 80.000 calçots. Par rapport aux abricots, melons et pêches, ça reste une petite partie de notre chiffre d'affaires mais ce n'est plus négligeable", explique sur France Bleu Roussillon, Chantal Campos, ce mardi matin.