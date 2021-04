De plus en plus de tours anti-gel pour protéger les cultures du Bergeracois

Elles font un bruit d'hélicoptère, mais sont indispensables à la survie de certaines parcelles de vignes et de vergers. Dans le Bergeracois, déjà une trentaine de tours anti-gel sont installées depuis plusieurs semaines pour protéger les vignes et les vergers du froid. En brassant de l'air, ces machines mélangent l'air froid au sol avec celui plus chaud, en hauteur. Lors des dernières gelées, l'air en hauteur était également glacial alors ces hélices avaient au moins la vertu d'assécher les cultures et donc de réduire les conséquences du gel.

Au moins 40 000 euros par pièce

Le Conseil départemental a apporté une aide de 100 000 €, la Région 264 000 € et la Communauté d'Agglomération de Bergerac 100 000 € pour aider les producteurs du Bergeracois à acheter ces équipements qui représentent entre 40 et 45 000 euros d'investissement par tour. Ces enveloppes ont servi à l'achat de 22 appareils dans une phase de test, mais le président du Conseil départemental Germinal Peiro promet que des aides seront également apportées les années prochaines.

Jusqu'ici, l'intégralité du matériel est importé des États-Unis mais dès l'année prochaine, les tubes de ces tours anti-gels seront fabriqués par la Somaref, sur leur site de Pomport, en Dordogne.