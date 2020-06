De premières campagnes de traitement contre la flavescence dorée sont mises en place en Bourgogne

La lutte contre la flavescence dorée est encadrée par la loi et est rendue obligatoire pour les vignerons par un arrêté ministériel du 19 décembre 2013. Cette maladie peut faire chuter de manière vertigineuse le rendement du vignoble et même le condamner. Son agent vecteur est la ciccadelle, cousine éloignée du puceron. Elle pond ses oeufs et les enduit d'une sorte de cocon de bave pour qu'ils s'y développent et prolifèrent.

Le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a arrêté la liste des communes du département de Saône-et-Loire dans lesquelles la lutte est obligatoire.

Dans ces communes, les premiers traitements obligatoires sont mis en œuvre du 5 juin au 15 juin 2020 pour la côte chalonnaise et du 10 au 20 juin 2020 pour le Mâconnais nord et le Beaujolais.