Début des foires grasses à Brive sur fond de production en baisse

Rendez-vous ce samedi sous la halle Georges Brassens, à Brive, pour la première des six foires grasses prévues d'ici mars. Les foies gras seront un peu moins nombreux sur les étals cette année et coûteront un peu plus cher.

Top départ pour la saison du foie gras. La première foire grasse de la saison se tient ce samedi matin à Brive. Il y en a six de programmées sous la halle Georges Brassens d'ici le 3 mars prochain. A chaque fois, une trentaine de producteurs de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne seront présents pour vendre foies gras de canards et d'oies.

Foies gras moins nombreux et plus chers

Ces foies coûteront un peu plus cher cette année, car l'épidémie de grippe aviaire qui a touché le Sud-Ouest a eu des répercutions sur les éleveurs locaux. Ils n'ont pas pu obtenir tous les canetons et oisillons à gaver qu'ils voulaient. Les estimations prévoient moins 10% de foie gras de canards sur les étals et moins 20% en qui concerne les oies. Les éleveurs doivent aussi répercuter certains investissements qu'ils ont du faire suite au précédent épisode de grippe aviaire qui avait touché le Limousin en 2016.