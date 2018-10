A Irouléguy, le raisin est mûr, prêt à être ramassé. Les producteurs de la Cave d'Irouléguy commencent les vendanges cette semaine. Les pieds de vigne ont donné moins de grappes à cause d'un printemps et d'un été pluvieux, mais la qualité est là grâce au soleil de cet automne.

Pays Basque, France

C'est un producteur bio qui cueille le raisin le premier, dès ce mardi 2 octobre, dans ses vignes en terrasses à Saint-Etienne-de-Baigorry. Pantxo Indart sort en général 30 à 40 hectolitres par hectare. Cette année, ce sera moins. Le printemps et le début d'été pluvieux ont causé des coulures, autrement dit, la fleur de vigne n'a pas pu être fécondée correctement et les grappes ont donné moins de grains. Le phénomène est général. Les producteurs de la Cave d'Irouléguy (ils sont 43 pour 140 hectares vinifiés à la coopérative) s'attendent à un rendement inférieur de 25 à 30% par rapport à l'an dernier, mais ils ont le sourire parce que les mois d'août et septembre ont été chauds et ensoleillés. Des conditions qui ont permis "au raisin de bien mûrir. Le grain est assez chargé en sucre, ce sera un bon millésime" se réjouit Pierre Laxague, le président de la Cave.

Pantxo Indart, producteur de vins Irouléguy bio depuis 16 ans

Si Pantxo Indart vendange ses 5 hectares 1/2 dès ce mardi, les autres producteurs commenceront les vendanges jeudi. Elles devraient durer 2 semaines. Les vendanges d'Irouléguy, appellation AOC depuis 1970, se font uniquement à la main. Les raisins vont être mis en cuve à la Cave, qui a une contenance de 12 000 hectolitres (elle doit avoir 2 ans de production en stock). Les grains destinés au rosé seront pressés directement, le marc ira en distillerie en Gironde. Les rafles (les grappes sans raisins) partent à Itxassou pour faire du compost.

Les Caves d'Irouléguy produisent 55 à 60% de vins rouges, 30% de rosés et 10 à 15% de vins blancs secs AOC. 15% de la production est en vins bio, elle devrait passer à 40% en 2020.