Début des vendanges : après le gel "il y a eu des effets d'annonce" selon Agnès Jouglet-Sueur viticultrice

C'est le début des vendanges pour le blanc en Gironde, cette semaine. Une récolte qui s'annonce maigre à cause des aléas climatiques nombreux cette année. Agnès Jouglet-Sueur, viticultrice basée à Saint-Germain-du-Puch, était l'invitée de France Bleu Gironde ce lundi.

Alors que les vendanges commencent pour les blancs cette semaine, en Gironde, avant les rouges, c'est une année noire qui s'annonce. Or les viticulteurs n'ont pas vu la couleur des aides promises par l'Etat après le gel qui a fortement touché leurs vignes au printemps. "Il y a eu des effets d'annonce importants sur les calamités agricoles", à la suite du gel mais "notre métier est assurable et donc nous n'avons pas accès aux calamités agricoles", déplore Agnès Jouglet-Sueur, viticultrice au Château Le Bonalguet, à Saint-Germain-du-Puch (Bordeaux Supérieur), invitée sur France Bleu Gironde ce lundi.

Après le gel, les viticulteurs ont ensuite dû faire face à des orages de grêle, une météo très peu ensoleillée cet été ainsi qu'au Mildiou, qui a détruit une nouvelle partie de leurs récoltes. A tel point que selon le président national du syndicat des vignerons indépendants de France, Jean-Marie Fabre, la récolte 2021 s'annonce être "la plus faible du siècle dernier et du siècle actuel".

à lire aussi La production de vin en France atteint un niveau "historiquement bas" en 2021

Pour pallier les aléas climatiques de plus en plus fréquents chaque année, rappelle Agnès Jouglet-Sueur, "depuis un certain nombre d'années nous travaillons à l'introduction de nouveaux cépages résistants aux maladies ou plus tardifs, pour pallier les épisodes de gel printaniers." Néanmoins, "je pense qu'on aura de très belles surprises en termes de qualité" du millésime 2021, estime la viticultrice, grâce à ce mois de septembre plus ensoleillé.