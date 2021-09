Début des vendanges dans l'Yonne sous le signe du soulagement

À Epineuil dans le Tonnerrois, Dominique Gruhier a le sourire devant le premier pressoir rempli, dont le jus commence doucement à s'écouler. "Comme vous pouvez le voir, c'est un cépage rouge qu'on a mis dans le pressoir et le jus qui coule est blanc. Crémant 2021, il n'y en aura pas beaucoup mais ça va être du bon."

Son domaine a perdu 70% de la récolte début avril, lors de l'épisode de gel. Et cela se voit dans les vignes raconte Claudine, une vendangeuse : "il y a des pieds où il n'y a rien. Mais absolument rien. Alors que l'année dernière, c'était un régal. On faisait quasiment un seau par pied. Et là, nous avons fait une treille d'environ cent mètres, on a rempli même pas un demi-seau."

"Des vendanges tardives comme cela, on en connaissait il y a 25 ou 30 ans" - Dominique Gruhier Copier

Les pinots noirs comme ici auraient encore besoin de une à deux semaines d'ensoleillement pour atteindre une maturité parfaite © Radio France - Renaud Candelier

De beaux fruits bien juteux

Heureusement, ce qui reste est de qualité montre le vigneron, sur une parcelle de pinots noirs situés à côté de l'exploitation. "Là, on voit des grosses baies. Bien plus grosses que l'année dernière. C'est logique avec les quantités d'eau qu'on a eu. Au moins, le peu de raisin qu'il y a, ce sont de beaux raisins. Ils ont beaucoup de goût cette année, donc on devrait avoir des vins fruités."

"Les vendanges ? J'ai fait ouf, on y est bientôt" - Dominique Gruhier Copier

Un millésime 2021 forcément plus cher

Mais ce millésime 2021 risque d'avoir un prix estime Dominique Gruhier : "les prix vont monter partout, dans tous les vignobles, c'est évident. Mais ils ne seront pas au niveau de la perte de notre production. Parce que sinon, il faudrait presque doubler le prix." Ce vigneron espère encore de belles journées ensoleillées d'ici au 27 septembre afin de parfaire la maturation des pinots noirs. Les Chardonnay, eux, pourraient attendre jusqu'à début octobre.