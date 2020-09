Début des vendanges en Indre-et-Loire : "ça nous libère un peu du confinement"

Les vendanges sont lancées du côte de Montlouis-sur-Loire. Les conditions météo sont très bonnes et les raisins sont beaux. Au Domaine Lise et Bertrand Jousset, une vingtaine de vendangeurs s'activent dans les vignes. Premières vendanges pour la plupart d'entre eux, marquées par le coronavirus.

Les vendangeurs se lavent les mains le plus souvent possible, à leur arrivée et à chaque pause, et portent le masque dès qu'ils se regroupent.

Du beau temps et des raisins avec une belle maturité : les conditions sont réunies pour bien entamer les vendanges à Montlouis-sur-Loire. Au Domaine Lise et Bertrand Jousset, on commence par récolter les raisins noirs pour faire du rosé. Une vingtaine de vendangeurs s'affairent dans les vignes. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont les premières vendanges, marquées forcément par l'épidémie de coronavirus.

Gel hydroalcoolique et masques à la pause

La plupart sont plus habitués aux ordinateurs qu'aux sécateurs, comme Ibrahima, étudiant en philosophie et poète. Les vendanges pour lui c'est : la nature, l'inspiration et "l'amour du vin aussi ! C'est ce qui m'a poussé à vraiment essayer. Il y a un esprit d'équipe, ça nous change vraiment du stylo et ça nous libère un peu du confinement !"

Les vendangeurs travaillent en binôme. Pour Ibrahima et Nicolas, c'est une première. © Radio France - Noémie Philippot

Dehors, ils n'échappent pas pour autant aux contraintes liées au coronavirus : "dès qu'on a des pauses, on se met du gel, on met nos masques" explique Florent, mais ces règles ne gâchent pas son plaisir : "J'ai de la chance de ne pas m'être coupé ! Au début on pose beaucoup de questions mais on prend vite le plie. Franchement, c'est super agréable."

La crainte d'un cas dans l'équipe

Il faut dire que les conditions sont optimales : "Mieux, ce serait insupportable" s'amuse leur patron Bertrand Jousset. "Il fait beau, les raisins sont jolis, c'est sain ! Ils annoncent une belle période de 10-15 jours sans mauvais temps, c'est magnifique !"

Seul bémol : avec les virus, ces vendanges seront un peu moins conviviales pour les nouveaux. "Tous les ans, on fait goûter, on boit des canons avec nos vendangeurs, on partage des moments le midi, le soir ... là malheureusement on va être obligé de ne pas les mettre en place, il faut être sérieux et citoyen, respecter les règles." Et son associée et compagne Lise Jousset d'ajouter : "Il faut être hyper vigilant parce que c'est le millésime qui est en jeu ! Si par malheur on a un cas de covid au sein de notre équipe, potentiellement tout le monde est en quatorzaine et là on serait obligé de vendanger à la machine, ce serait compliqué. C'est quand même une grosse pression."

Ils doivent vendanger environ treize hectares et à un rythme soutenu : avec le beau temps, le raisin continue de mûrir rapidement et il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'alcool dans le vin.