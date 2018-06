Romainville, France

12 tonnes de fruits et légumes produits dans deux tours maraîchères, dans un quartier de Seine-Saint-Denis ! Ces fruits et légumes pourront être dégustés dès l'été 2019, à Romainville. Le chantier de la "cité maraîchère" débute en ce moment dans un quartier touché récemment par une opération de renouvellement urbain. Les tours vitrées seront des serres dans lesquelles s'installeront des cultures sur plusieurs étages, dès le printemps prochain.

De quoi nourrir 200 familles

"On va produire des tomates des courgettes des salades" dans cette très grande serre explique Enora Postec, chargée de l'agriculture urbaine à l'association Espaces qui porte le projet et qui se fixe comme"objectif (...) de faire de la vente directe des produits, mais dans la ville!" Ainsi, les deux tours pourraient produire 12 tonnes de fruits et légumes par an, de quoi nourrir 200 familles.

La production sera d'ailleurs à destination de restaurateurs ou proposée en vente directe afin de "permettre aux Romainvillois de se fournir directement, à des prix très accessibles" insiste Corinne Valls la maire (PS) de Romainville. Mais, ajoute-t-elle, "on ne va pas s'autosuffire : les agricultures urbaines sont le complément de l'agriculture traditionnelle".

ECOUTER - "C'est vraiment de l'agriculture raisonnée" - Corinne Valls, maire de Romainville Copier

Des ateliers pédagogiques

Le bâtiment a aussi une visée pédagogique. Il comprendra un restaurant et des espaces pour proposer des animations et des ateliers. "Les urbains ont une vision de comment poussent leurs légumes assez mystérieuse : cela permet de montrer comment manger sain" sourit Enora Postec. Les légumes et les fruits ne seront pas labellisés bio, car ils ne sont pas produits en pleine terre mais les cultures seront raisonnées et sans produits chimiques.

Douze personnes devraient y travailler, essentiellement en contrats d'insertion.

ECOUTER - Le projet vise à nourrir et à faire réfléchir les citadins Copier

Avec ce projet, vieux de près de dix ans, la ville entend aussi renouer avec son passé agricole. "Romainville, c'était le lieu de culture et de maraîchage pour les Parisiens notamment" rappelle Corinne Valls : "ce n'est pas complètement saugrenu de renouer avec notre histoire".

La "cité maraîchère" devrait être livrée début 2019 avec de premiers légumes à déguster au printemps.