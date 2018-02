Grenoble, France

C'est une figure de l'agriculture iséroise et plus encore une figure du département qui nous a quitté ce jeudi matin à l'hôpital de Grenoble. Gérard Seigle-Vatte est mort des suites d'une maladie à l'âge de 68 ans. Né à Paladru, agriculteur, il s'était engagé dans les combats syndicaux pour la profession au point de devenir, en 2001, Président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère. Une présidence qu'il ne laissera qu'à sa retraite en 2013, non sans avoir également entre temps présidé la Chambre Régionale d'Agriculture Rhône-Alpes.

Mais l'agriculture n'était pas son seul engagement. Depuis 2014 il était en effet maire de sa commune de Paladru et l'est resté ensuite, après le premier janvier 2017 et la fusion avec Le Pin au sein de la commune nouvelle de Villages du Lac de Paladru. Comme il ne s'engageait jamais à moitié Gérard Seigle-Vatte avait aussi pris la présidence des maires ruraux de l'Isère. Il défendait également encore ces derniers mois la place de l'agriculture dans les Métropoles et agglomérations au sein de l'associations Terres en ville.