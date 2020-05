Déconfinement : la Foire de Châlons est décalée d'une semaine

La Foire de Châlons aura lieu du 4 septembre au 14 septembre. L’édition 2020 de la deuxième plus grosse foire agricole de France a dû être décalée en raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.

"Il faut savoir trancher en faveur de l’option la moins défavorable, autrement dit "la meilleure"", dit Bruno Forget, le commissaire général de la Foire de Châlons. Après l’annonce du Premier ministre Edouard Philippe, le 28 avril dernier, précisant que les évènements qui réunissent plus de 5000 personnes ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre, Bruno Forget, avait prévenu qu’il allait "trouver des solutions" pour maintenir la foire cette année.

Les temps forts sont maintenus

Initialement la Foire de Châlons était prévue du 28 août au 7 septembre. Mais les organisateurs ne veulent pas prendre de risques sanitaires. Le démarrage de la foire aura donc finalement lieu le vendredi 4 septembre et elle se prolongera jusqu’au lundi 14 septembre, "préservant ainsi le calendrier des temps forts et des concerts, et le maintient des deux week-ends", dit le commissaire général.

Les organisateurs comptent sur le retour des visiteurs à la rentrée et voient quand même quelques avantages à décaller les dates de la foire. Il y aura moins de risque de grosse chaleur, ce sera probablement la fin des vendanges et les entreprises seront réorganisées, disent-ils. L’an dernier, plus de 250 000 personnes sont venues à la foire de Châlons.