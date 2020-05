Déconfinement : la pêche sera autorisée dans les rivières de Côte-d'Or

Une nouvelle qui va ravir tous les détenteurs de la carte de pêche en Côte-d'Or ! Avec le déconfinement, à partir du 11 mai 2020, la pratique de la pêche sera de nouveau possible dans les rivières et les ruisseaux du département. Le préfet de Côte-d'Or, Bernard Schmeltz, l'a confirmé vendredi 8 mai : "La pêche sera bien autorisée, dans le respect des règles de distanciation et à condition de ne pas aller pêcher à plus de 100 kilomètres de chez eux, sinon on pourra difficilement plaider le motif familial impérieux".

Certains pêcheurs avaient dû ranger leurs cannes (très) rapidement cette année : l'ouverture de la pêche à la truite a eu lieu le 14 mars ... deux jours avant l'annonce du confinement.