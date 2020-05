Déconfinement : le Club vosgien appelle les randonneurs à "ne pas se précipiter" sur les sentiers

En ce premier week-end de déconfinement, ces 16 et 17 mai, de nombreux promeneurs sont attendus dans les forêts et sur les sentiers de randonnées. Mais le Club vosgien, qui entretient les sentiers du Massif des Vosges, demande aux amateurs de balades en pleine nature de patienter encore un peu.

"On ne se précipite pas" sur les sentiers de randonnées des Vosges. C'est le message du Club vosgien aux amateurs de balades en pleine nature pour le premier week-end de déconfinement. Son président, Alain Ferstler, demande aux randonneurs de patienter"au moins jusqu'à la fin du mois de mai".

Et pour ceux qui décideraient quand même d'aller se promener sur le Massif des Vosges ces 16 et 17 mai, les bénévoles du Club vosgien ont prévu d'aller à leur rencontre, pour leur rappeler les gestes barrière : "pas de groupe de plus de dix personnes, respect d'une distance d'un mètre et port du masque si l'on vient en covoiturage", détaille Alain Frestler.

Des gestes barrière qui, selon le président du Club vosgien, n'empêcheront pas de profiter et "d'écouter" la nature, dont certains oiseaux "qu'on avait pas vu depuis un certain temps" dans le Massif des Vosges.