Déconfinement : les maraîchers de la baie du Mont-Saint-Michel attendent le retour des saisonniers étrangers

Le ministre de l’agriculture Didier Guillaume a déclaré mercredi que l’agriculture française - qui emploie entre 80 et 100.000 saisonniers par mois - avait besoin de ces travailleurs étrangers qui viennent chaque année pour assurer les plantations et les récoltes de fruits et légumes. Il a réaffirmé des dérogations seraient possibles.

Les maraîchers de la baie du Mont espèrent que la situation va vite se débloquer, à l'image de Stéphane Hubert à Saint-Georges-de-Gréhaignes. Il assure le début de la récolte des salades avec ces trois salariés en ce moment mais espère que les saisonniers espagnols, qu’il emploie depuis près de 4 ans, vont bientôt arriver.

Même interrogation et même inquiétude chez Michel Carré. Il est producteurs de salades, carottes, navets et choux à Beauvoir, à coté du Mont. Lui emploie entre 15 et 20 saisonniers chaque année, dont des travailleurs étrangers. Les saisonniers roumains et polonais, qui travaillent chez lui d’habitude, sont pour l’instant bloqués dans leur pays respectif et la situation, pour lui, commence à être compliquée :

Pendant le confinement, on a fait appel aux personnes autour de chez nous, notamment ceux qui travaillent dans la restauration et qui étaient au chômage partiel. Certains maintenant sont repartis travailler et aujourd'hui, c'est plus tendu. On attend des travailleurs roumains et polonais. On espère que les frontières vont rouvrir pour eux. Mais quand ?

La situation évolue de jour en jour. La semaine dernière, quelques saisonniers polonais ont pu parvenir chez des maraîchers de la baie du Mont-Saint-Michel et d’autres continuent à embaucher dans leurs champs, des saisonniers qui vivent habituellement du tourisme.