Déconfinement : les pêcheurs morbihannais espèrent relancer leurs lignes dès le 11 mai

Ils ne rêvent que de ressortir les cannes à pêche, confinées elles-aussi depuis le 17 mars, trois jours seulement après l'ouverture de la saison. Les pêcheurs morbihannais espèrent que la date du 11 mai, synonyme de début de déconfinement en France, sera celle du retour au bord des cours d'eau.

La Fédération de pêche du Morbihan fait savoir qu'elle mène actuellement des discussions avec les services de la préfecture du département breton afin de bénéficier de l'autorisation de retourner pêcher dès la levée du confinement, le 11 mai prochain. Une autorisation qui reste, de toute manière, conditionnée par la carte du déconfinement mise à jour quotidiennement par le gouvernement.

Pour ressortir dès le 11 mai, il faudra que le Morbihan soit considéré comme un département vert sur cette carte. Autrement dit, un territoire où il y a une faible circulation du virus et peu de tensions hospitalières au regard des capacités de réanimation.

"Le 7 mai on saura si on est en vert sur la carte, et donc si on peut retourner pêcher dès le 11. On a hâte !" explique François Jossec, de la Fédération de pêche du Morbihan. "Bien sûr _l'ensemble des pêcheurs devront être vigilant sur le respect des gestes barrières et de la distanciation physique_, c'est la condition indispensable au retour de la pêche".