Déconfinement : les pécheurs retrouvent les plans d'eau avec de belles prises à la clé

Les passionnés de la nature ont été confinés pendant plus de deux mois. Dès le 11 mai, ils ont pu sortir de chez eux et aller se promener, faire du vélo ou encore pécher. À Belle-Isle par exemple, certains pécheurs n'ont pas regretté de s'être levé très tôt.

Sylvain (27 ans) et Joris (23 ans) ont décidé de venir à Châteauroux et plus précisément à Belle-Isle pour s’adonner à leur passion. Sylvain pêche depuis qu'il est en âge de tenir une canne à pêche entre ses mains. En revanche, c'est une découverte pour Joris qui s'est essayé à la pêche le 11 mai dernier, date du déconfinement.

Nous avons débauché à quatre heures du matin et nous avons pris la voiture direction Belle-Isle - Sylvain (pêcheur)

Sylvain réside à Saint-Savin dans la Vienne et Joris au Blanc dans l'Indre. Leur objectif en ce weekend ensoleillé, acheter du matériel de pêche à Châteauroux et pas question d'aller se coucher, même quand on sort du travail. "Nous avons débauché à 4 heures du matin, nous avons pris la voiture direction Belle-Ile. C'est un lieu que je connais car des concours de pêche sont organisés là-bas. Nous sommes arrivés sur site vers 5 heures du matin et nous avons commencé à pêcher vers six heures", raconte Sylvain. Lui et son ami ont bien fait. Ils ont au total pris une dizaine de poissons dont un brochet de 73cm !

C'est mon troisième brochet, le premier 70 cm, le deuxième 30 cm et le troisième 73 cm - Joris (pêcheur)

C'est Joris qui était à la manœuvre : "Le brochet a mordu juste à côté des nénuphars dans 30 cm d'eau. Sylvain qui était à côté de moi m'a guidé pour sortir le poisson de l'eau puis il a attrapé l'épuisette. C'est un brochet de 73 cm. Je suis super content c'est mon troisième brochet, le premier 70 cm, le deuxième 30 cm et aujourd'hui 73 cm."

Sylvain et sur sa droite Joris ont débauché à quatre heures du matin et ils sont venus ensuite à Belle-Isle. Au total ils ont péché une dizaine de poissons dont un brochet de 73 cm - DR

Cette pêche a donc été fructueuse. Sylvain et Joris ont pris ensuite la direction d'un magasin de pêche spécialisé pour que Joris puisse s'acheter sa première canne à pêche mais aussi le matériel qui va avec. Sachez que pour débuter, vous devrez débourser une centaine d'euros et bien sur être à jour en ce qui concerne la réglementation. En effet, le permis de pêche est obligatoire pour pêcher en France. Si vous n'avez pas de carte de pêche, vous vous exposez à une amende de 450 euros en cas de contrôle.