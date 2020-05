Déconfinement : "on ne peut pas imaginer que certains secteurs agricoles continuent à ne pas s'y retrouver"

Les exploitants agricoles ont souffert pendant cette crise sanitaire, notamment à cause de la fermeture des restaurants et des marchés. Le préfet de la Marne Pierre N’Ghahane leur a rendu visite mercredi, près de Vitry-le-François. Il était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce jeudi.

Le préfet de la Marne a rencontré les acteurs du monde agricole ce mercredi 13 mai, dans le secteur de Vitry-le-François. Pierre N’Gahane a notamment rendu visite au responsable de la ferme "les légumes de Rudy", à Saint-Ouen-Domprot. Il a également visité l'exploitation et avec ses 90 hectares de céréales et une dizaine d’hectares de cultures maraichères.

Pour Pierre N’Gahane, c’était notamment l’occasion de tirer un premier bilan, après des premières semaines de crise sanitaire difficiles pour les agriculteurs. Manque de main d’oeuvre, marchés fermés, l’impact également de la fermeture des restaurants. Le préfet de la Marne rappelle que le secteur n’a pas été oublié. "Nous avons été très attentifs et très réactif vis à vis du secteur agricole. Je pense que le premier secteur auprès duquel on s’est attaché à trouver des solutions en urgence, c’était le secteur agricole ", dit Pierre N’Gahane.

Développement des circuits-courts

"On a très vite organisé les circuits courts. Le secteur agricole, ou en tout cas les produits agricoles ou maraichers en particuliers, ont toujours été logés à la bonne enseigne, puisque tout de suite, avec la chambre d’agriculture, la FDSEA et nos partenaires dans le département, nous avons très vite organisé le circuit de distribution. Nous avons veillez à ce que ce circuit de distribution ne soit pas bloqué", dit Pierre N’Gahane.

"Voilà pourquoi je me suis rendu dans le Pays Vitryat, pour voir le résultat au sortir de la période de confinement et manifestement cela a bien marché", estime le préfet de la Marne, citant l’exemple de la ferme de Rudy Royer à Saint-Ouen-Domprot, "qui s’est retroussé les manches et qui a réussi sans aucun doute à augmenter son activité, c’est ce qu’il m’a dit hier", rajoute le préfet.

Dans la Marne, beaucoup d’exploitants ont opté pour la vente directe. Certains ont même doublé leurs ventes pendant le confinement. La crise a notamment permis de repenser l’agriculture et la distribution. "L’engagement du secteur agricole dans cette crise mérite qu’on salue le travail sans lequel on ne serait pas en mesure de se nourrir. Et on s’aperçoit que nos produits locaux sont très bons. Donc les agriculteurs, pas seulement dans la Marne d’ailleurs, on dû montrer leur savoir-faire et surtout la qualité de nos produits français", dit le préfet.

Certains secteurs agricoles ont "trinqué"

Malgré cela, tous les exploitants agricoles ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont été durement touchés par la crise sanitaire. "On doit être très soucieux pour la filière élevage, pour la viande, la filière laitière. Là, ils ont trinqué. Aujourd’hui, ils vendent à des prix en dessous de leur prix de revient. Donc on sait que vis à vis de ces secteurs là, on doit être particulièrement attentifs", répond le préfet de la Marne.

"L’agriculture c’est un tout, on ne peut pas imaginer que certains secteurs continuent à ne pas s’y retrouver. Globalement, je dirais que les situations ne se sont pas dégradées essentiellement pendant la période de confinement. Certaines filières étaient déjà en difficulté avant, bien qu’elles aient plus souffert pendant le confinement. Il faudrait que vis a vis de ces filières on soit particulièrement attentif", rajoute Pierre N’Gahane.

Tourisme : le préfet favorable à la réouverture partielle du lac du Der

Autre sujet évoqué avec le préfet de la Marne ce jeudi sur France Bleu Champagne Ardenne, le sort du tourisme dans le département. La France prépare un plan Marshall pour relancer le secteur. Dans la Marne, des maires ont sollicité les préfets de la Marne et celui de Haute-Marne pour leur demander l’autorisation d’ouvrir partiellement le site du la du Der, pour la pratique de la plaisance ou de la promenade par exemple.

Pierre N’Gahane nous fait part de la réponse - favorable - qu’il a faite aux élus. "Ils m’ont co-saisi en me proposant la possibilité d’ouvrir notamment des activités qui se pratiquent seul ou en petit groupe. Et surtout, l’ouverture d’activités professionnelles pour favoriser la reprise économique. Bien entendu, je vais y donner suite. Je suis tout à fait favorable sur le principe, à condition que les conditions de sécurité sanitaires restent strictes", dit le préfet de la Marne.

Et cela pourrait se traduire rapidement sur le terrain. "Si les élus y sont favorables, ce que je souhaite c’est que l’on commence déjà ce week-end par quelques a activités. Et puis, on monterait en puissance par la suite, surtout si on voit que les mesures barrières sont parfaitement respectées", explique Pierre N’Gahane. Mercredi un groupe de travail avec la sous-préfète de Vitry-le-François et certains élus s’est tenu pour commencer à travailler sur le cahier des charges.