Déconfinement : plusieurs étangs vont pouvoir rouvrir aux pêcheurs dans le Territoire de Belfort

Une réouverture sous conditions. Plusieurs plan d'eau vont pouvoir rouvrir aux pêcheurs, dans le Territoire de Belfort. C'est déjà le cas depuis ce week-end sur les deux étangs de Grandvillars. D'autres plans d'eau devraient rouvrir cette semaine à Boron, Rougegoutte, Lachapelle sous Chaux. Une autre demande également a été faite pour Châtenois-les-Forges.

Mais attention, rappelle le Préfet du Territoire David Philot : les plans d'eau rouvrent uniquement pour les pêcheurs, et dans des conditions très strictes. "C'est réservé en règle générale aux membres du club de pêche afférent, et puis avec un écartement des pêcheurs, ils doivent rester à 10 mètres les uns des autres".

"La règle reste la fermeture sur les plans d'eau et les étangs, et l'exception est l'ouverture", maisles préfectures peuvent toutefois étudier certaines demandes des maires pour la réouverture des plans d'eau. Les sociétés de pêche du Nord Franche-Comté comptent au total plusieurs centaines d'adhérents.

Brognard et Malsaucy toujours fermés

En revanche, on le rappelle, les sites de Brognard et du Malsaucy restent interdits par le décret national pris la semaine dernière. Les autorités veulent à tout prix éviter les rassemblements sur les plages, d'où cette interdiction pour la base de loisirs de Brognard et la plage du Malsaucy.

"Les forces de l'ordre interviennent tout particulièrement sur les plages qui peuvent être des lieux de concentration de personnes, l'objectif final, en particulier sur un territoire qui est en zone rouge et dont nous souhaitons, très fortement, qu'il puisse repasser dans la zone verte, c'est d'éviter les contacts proches, qui peuvent être notamment observés sur les plages", rappelle le Préfet.

à lire aussi Les préfets décideront de la réouverture des plages sur proposition des maires