Déconfinement : Quel avenir pour le circuit court ?

Pendant le confinement, le circuit court a eu le vent en poupe, chacun a pris le temps de se faire à manger avec de bons produits locaux et de saison. Les clients ont répondu présents dans les exploitations agricoles, mais comment assurer une bonne continuité après le confinement ?

Pendant le confinement, nombreux sont ceux qui se sont dirigés vers leurs marchés pour trouver des produits de qualité. Soucieux d'aider les agriculteurs, beaucoup ont voulu les aider en s'approvisionnant directement chez les producteurs. Les drives fermiers ont connu un véritable succès pendant ces 55 jours de confinement, chacun pouvant aller chercher sur des points de rencontre contrôlés et proposés par les municipalités des produits frais, de saison et de la région. Comme un drive classique, le consommateurs se rendent sur les lieux en voiture, récupèrent sa commande et payent en chèque ou en amont sur internet par carte bleu

Quel avenir pour le circuit court

Cécile, productrice d'asperge revient sur le confinement Copier

Les producteurs ont vécu cette période de confinement avec la boule au ventre, n'ayant pas la garantie de vendre leurs produits au vu de la fermeture des restaurants. Néanmoins les consommateurs ont répondu présents et ont redonné le sourire aux producteurs.

Tous le monde s'attendait à une crise alimentaire sans précédent au début du confinement, des rayons entiers ont été pris d'assaut en quelques minutes par peur d'une pénurie. Les producteurs auront montré que la crise n'aurait pas lieu, chaque producteur à pu proposer de nombreux produits en nombre.

Les grandes surfaces auront aussi donné un coup de pouce aux producteurs locaux en leur proposant de vendre leurs produits directement dans les étals du magasin. Même si cette cohabitation n'est pas garantie après un retour à la normal et une reprise massive des activités, chacun peut aider et continuer de s’approvisionner directement chez les producteurs nombreux dans notre région

Les producteurs reprennent pour la plupart la direction des différents marchés de plein vent de notre territoire qui rouvrent leurs portes. Tout au long de l'année vous pourrez continuer à acheter des produits frais et de saison.

Les ventes directes sur les exploitations sont la aussi toujours possible pour beaucoup de producteurs.

Les AMAP, vous permettront de recevoir chaque semaine un panier de légumes de saison. Tout se passe par abonnement. Chacun souscrit à un abonnement sur une durée prévue, et chaque semaine un panier avec des légumes sélectionnés par le maraîcher est distribué. Cela permet à chacun de manger de bons produits, mais aussi d'assurer des revenus aux producteurs.

Le site internet "La Ruche qui dit oui" vous permet de commander des produits frais, tout au long de l'année par internet et d'aller les récupérer lors des distributions, chaque semaine.