Déconfinement : reprise du marché bio de Meylan après deux mois d'interruption pour cause de Covid-19

Malgré un ciel morose, clients et producteurs du marché bio de Meylan avaient tous le sourire cet après midi. Apres deux mois d'interruption pour cause de Covid, les producteurs de fruits, de légumes, de fromages, de viande ou de pain se sont retrouvés, en respectant les consignes sanitaires.

Marquages au sol pour les files d'attente, barrières métalliques et rubalises pour matérialiser le sens de circulation des clients, tout avait été mis en place pour respecter les consignes sanitaires. Sylvie Rony, qui vend du fromage et de la viande, est la présidente du marché bio de Meylan. "Nous sommes contents d'être là, de revoir nos clients mais la mairie a exigé que nous soyons 8 commerçants au lieu des 20 habituellement. cela va au-delà de ce que demande le préfet et l'Etat. C'est pas simple..."

Sylvie Rony est la présidente du marché biologique de Meylan © Radio France - Véronique Pueyo

Soutenir les circuits courts et les marchés de producteurs

Philippe, lui, a été dévalisé, En même pas deux heures, il a vendu toutes ses fraises. "Il faut dire que je suis le seul producteur de fruits sur le marché, cet après-midi, car on a limité notre nombre."

Durant deux mois, sans marché pour écouler sa production, c’était compliqué. Alors il voudrait que les pouvoirs publics et les élus fassent un peu plus confiance aux producteurs locaux. "Nous sommes des agriculteurs et à ce titre soumis à des règles strictes. Gérer la santé de nos animaux, de nos plantes, on sait faire. _Il faut soutenir les circuits courts_. Ceux qui n'ont pas pu vendre leurs productions sur le marché ont fait appel à des centrales d'achat qui revendent leurs fraises en Allemagne, et à Grenoble, on mange de la fraise espagnole. C'est absurde !"

Philippe vend des fruits de saison, des compotes, des confitures et des jus de fruit © Radio France - Véronique Pueyo

Emu de revoir ses clients

Jacques, lui, est volailler à Saint Just de Claix, du côté de saint Marcellin. En 20 ans, il n'avait jamais manqué un seul marché. Alors, après 2 mois d'absence forcée, derrière son masque, il était ému de revoir ses clients. "Pendant le confinement, certains clients me passaient commande et je venais les livrer sur Meylan. Mais cela demandait plus de temps. Enfin, bref. On a réussi à garder la tête hors de l'eau, c'est le principal. "

Les clients ont respecté les distances de sécurité, grâce au marquage au sol © Radio France - Véronique Pueyo

En tous cas les clients, disciplinés et masqués, étaient bien au rendez-vous, comme Arthur, un habitué : "Ce marché est précieux. Il faut le conserver, en plus c'est le marché bio le plus ancien de la région, plus de 40 ans d'existence ! Je pense que c'est moins dangereux de faire ses courses ici que d'aller en grande surface, dans un endroit confiné, où tout le monde touche les produits. Ici, on nous sert."

Le marché nous a manqué ! - une cliente

Camille renchérit : _"Moi mes sous, je préfère les donner à ceux qui travaillent la terre, qui s'occupent des animaux, directement, sans intermédiaire. Je les connais_, je sais comment ils travaillent. J'ai confiance !"

Les producteurs vont essayer d'obtenir de la mairie de Meylan qu'elle autorise mercredi prochain le retour de tous les vendeurs, soit une vingtaine de producteurs au total. Rappelons que la mairie avait interdit les marchés sur la commune durant toute la période du confinement et n'avait pas demandé de dérogation au préfet, comme cela avait été le cas, par exemple, à Grenoble.

La police municipale était là pour s'assurer que tout se passait dans les règles © Radio France - Véronique Pueyo

La police municipale, elle, était présente pour veiller à ce que la sécurité sanitaire soit respectée et de l'avis de tous, elle l'a été.