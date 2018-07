Chaque mercredi tout l'été, l'office de tourisme de la Châtre et l'ADAR-CIVAM proposent de venir découvrir des exploitations agricoles dans le secteur, pour mieux comprendre comment les éleveurs travaillent, et d'où vient ce qu'on mange.

Nohant-Vic, France

Comment élève t'on des chèvres, comment fait-on du fromage avec leur lait ensuite ? Ces questions, Jean Bailly, éleveur à Nohant-Vic y a répondu face à une soixantaine de curieux, enfants, parents et grands parents venus à sa rencontre à l'occasion des mercredis à la ferme proposés tout l'été dans plusieurs exploitations autour de la Châtre. C'est organisé par une l'association ADAR-CIVAM, et par l'office de tourisme de la Châtre avec l'objectif de faire découvrir le travail des éleveurs et des producteurs.

Jean Bailly insiste sur l'importance de mettre un visage sur sa production © Radio France - Kévin Blondelle

Certains des petits visiteurs n'avaient jamais approché une chèvre

C'est l'occasion pour les plus jeunes de savoir d'où vient le fromage de chèvre, et pour les plus âgés de savoir précisément comment il est produit. Quant à l'éleveur, Jean Bailly, il y trouve son compte également. "On gagne à mettre un visage sur nos produits, notre travail. Depuis dix ou quinze ans les jeunes sont plus sensibles à la consommation de produits locaux, il faut profiter de cette vague." Plusieurs autres visites sont proposées tout l'été les mercredis, le programme est disponible sur le site de l'office de tourisme "Au pays de George Sand".