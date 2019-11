Découvrez l'huile de l'avent jusqu'à 16 heures à l'office de tourisme de Nîmes

Le samedi 30 novembre, pour la journée Cont'Olive, plusieurs animations ont lieu autour de l'olive gardoise : présentation de contes et légendes, accueil de l'auteur Daniel Guilhaume, et dégustation de l'huile de l'Avent 2019.

Nîmes, France

Jusqu'au six janvier, vous apercevrez une collerette ''Huile de l'Avent 2019" sur les bouteilles d'huile d'olive AOP de Nîmes. Cette huile fraîche a été mise en bouteille il y a 15 jours à peine : elle est présentée et dégustée, ce samedi 30 novembre, à l'Office de Tourisme de Nîmes. "C'est une fierté de présenter nos produits dans ce hall !" s'enthousiasme Jean-Marie Etienne, oléiculteur à Bellegarde et président du site remarquable du goût "Les Olivettes" du Pays de Nîmes. "On me demande même si on peut offrir une belle huile d'olive... je réponds que c'est bientôt Noël, c'est le moment ou jamais !"

Plusieurs nouvelles dégustations de l'huile de l'Avent 2019 sont à prévoir dans les jours qui viennent, en prévision de la fête de l'huile de l'Avent le samedi 7 décembre prochain. Plusieurs moulins à huile seront ouverts au public.