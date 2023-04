Découvrez le travail de l'apiculteur Julien Belin

Apiculteur professionnel, Julien Belin travaille avec 450 ruches. Il propose 8 à 12 variétés de miels différents et transhume ses ruches essentiellement sur les départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche.

Vous le retrouverez dans sa miellerie ce week-end, avec, au programme, découverte d'une ruche (en fonction de la météo) de 10H à 12H et de 13H30 et à 16H30. Visite de la miellerie (matériel) et dégustation des miels

La miellerie de Julien Belin : Route de Rodilhan, à Bouillargues.

Réservation: 06 88 16 67 77. Mail : belinjulien@hotmail.fr

