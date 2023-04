Découvrez les lauréats du concours 2023 du meilleur jambon fermier de Bayonne

C'est une des traditions de la foire au jambon de Bayonne. Le concours du meilleur jambon fermier avait lieu ce jeudi. 25 producteurs fermiers ont participé, et 34 jambons étaient en compétition.

Les membres de la Confrérie du jambon et les charcutiers membres du jury (André Hargous, Christian Montauzer et Éric Ospital) les ont testés au moyen d'une fine sonde (en buis ou péroné de cheval). Les jambons sont jugés sur trois critères : la coupe, l'odeur, et le temps de séchage.

Marcel Hualde, cinquième couronne

C'est l'agriculteur Marcel Hualde, des Aldudes, qui a remporté le premier prix, avec un jambon de 17 kg, vieux de 18 mois. Il a été vendu ensuite aux enchères à 750 euros. C'est la deuxième année de suite que Marcel Hualde remporte le concours, et la cinquième fois au total. L'un de ses secrets ? "Je veux bien dire que, dans la vallée des Aldudes, il y a toujours un vent de sud qui vient d'Espagne, généralement tiède... On a cette chance" sourit-il.

Marcel Hualde, lauréat du concours 2023. © Radio France - Rémy Doutre

Le deuxième prix est attribué à Jean-Marie Challa, d’Arrast-Larrebieu, et le troisième à Philippe Luro, d’Ahaxe. Enfin, la Confrérie a attribué son prix spécial de la plus belle présentation à Amélie Etchepare, d'Urepel.