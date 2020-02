Découvrez Noëlle du Bonneval, la seule vache marnaise présentée au Salon de l'agriculture 2020

C'est la dernière ligne droite avant l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris. Mais Noëlle du Bonneval, la Prim'Holstein noire et blanche de la ferme de Mathieu Lefevre, près de Morsains dans le sud de la Marne, paraît détendue. La vache laitière est née ici il y a 26 mois, un jour particulier selon l'éleveur : "C'était le jour du réveillon de noël, d'où son nom ! J'avais raté le début du repas."

Bien installée sur sa paille, la vache est choyée par son propriétaire : "Elle est favorisée en ce moment, elle est dans un espace où elle a la place, elle peut se coucher comme elle le veut c'est plus reposant." La mission de Mathieu Lefevre est très simple : préparer l'animal avant sa participation au concours de Prim'Holstein ce lundi. "Il faut la tondre, la laver, lui tailler les ongles pour qu'elle présente bien. Et puis on lui apprend à marcher avec une corde pour la présenter sur le ring."

Un impact sur la notoriété du troupeau

La vache marnaise aura une quinzaine de concurrentes face à elle dans sa catégorie. La morphologie de l'animal est jugée par les spécialistes. Les mamelles, les dimensions de bassin, la largeur au niveau de la poitrine... Et en cas de victoire, l'impact est plutôt important pour l'éleveur : "L'intérêt, c'est de montrer la génétique de notre troupeau et de se faire une sorte de notoriété auprès d'autres éleveurs", souligne Mathieu Lefevre.

Noëlle du Bonneval représentera la Marne au concours des Prim'Holstein du Salon de l'agriculture © Radio France - Clément Conte

Noëlle du Bonneval pourrait être bien placée dans ce concours selon son propriétaire. Mathieu Lefevre croit en ses chances et rêve un petit peu : "Une première place , je ne vois pas quoi d'autre. Que la meilleure gagne!"