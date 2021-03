Découvrez quels départements français achètent le plus de pesticides

L'association Générations Futures dévoile ce jeudi 11 mars une carte interactive des achats en pesticide par départements pour l'année 2019. Parmi les plus gros utilisateurs, la Gironde, la Marne, la Charente et le Lot-et-Garonne, mais aussi la Charente-Maritime pour le glyphosate.

Qui sont les plus gros acheteurs de pesticides en France ? Le site de Générations Futures met en ligne une carte des tonnages d'achats en pesticides par départements en 2019, basée sur des données publiques. L'association veut "donner de l'information au citoyen et mettre un peu de pression sur la profession" pour changer ses pratiques.

Charente-Maritime et Gironde en tête pour le glyphosate

C'est la Charente-Maritime qui apparaît comme le plus gros acheteur de glyphosate, avec 241 tonnes achetées en 2019. La Gironde, avec 185 tonnes, est numéro 2. La Marne, la Charente et le Lot-et-Garonne figurent dans ce top 5. Du côté des autres pesticides, c'est la Gironde qui caracole avec près de 3000 tonnes, suivi par la Marne (2400 tonnes), le Loiret (2282 tonnes), la Seine-et-Marne (1889 tonnes) et la Somme (1590 tonnes). "Les départements viticoles sont bien représentés", souligne Générations futures qui précise que l'usage des pesticides dépend aussi du type de culture et des conditions climatiques.

Les chiffres publiés sont sans doute en deçà de la réalité selon l'ONG, car certaines commandes ont été passées fin 2018 pour anticiper la hausse de la redevance pour pollution diffuse entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

