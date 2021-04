PHOTOS - Dégâts dans les vergers de Vaucluse après des records de froid

Des records de froid tardif ont été battus en Vaucluse dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 avril 2021. Le redoux et de la pluie sont annoncés pour le week-end. Toute la vallée du Rhône a souffert de cette descente d'air polaire. La récolte de pommes, cerises et abricots sera réduite à cause du gel. Inter Rhône estime qu'une partie de la récolte 2021 de vins des Côtes du Rhône est compromise. Certaines parcelles de vignes ont entièrement gelé. Il est trop tôt pour chiffrer les dégâts.

Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier annonce qu'il débloque 500.000 euros pour aider les agriculteurs du Vaucluse, mais aussi des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.

Fleurs, pétales et pistils de cerisiers ont gelé

Les dégâts sont visibles dans les vergers. La glace craque sous les doigts d'Yves Tourbillon parmi ces cerisiers à Lagnes (Vaucluse) : "toutes les fleurs, tous les pétales sont marron. Là, le fruit est gelé". Il attrape un autre rameau et brise la gangue de glace : "celui-là , le pistil est noir. C'est perdu." L'agriculteur produit des cerises pour l'industrie avec ses deux fils sur 60 hectares.

La nuit a été très froide et très mouvementée. L'aspersion d'eau a été enclenchée "vers minuit, avant qu'on passe en négatif sinon l'eau gèle dans les tuyaux". L'eau forme une carapace de glace et emprisonne une mince couche d'air qui protège la plante du gel. "Ensuite il faut surveiller en permanence les moteurs des pompes, les filtres... Ça a été une ronde toute la nuit. Nous n'avons pas dormi depuis deux jours" soupire l'arboriculteur.

Records de froid tardif battus en Vaucluse

Le CRIIAM (Centre de ressource et d’innovation pour l’irrigation et l’agro météorologie, en région Sud) a relevé -10,1 degrés à Sault à 7h. La température la plus basse datait de 1991 avec seulement -6,5 degrés. Anne-Marie Martinez explique que "ça a commence à geler vers 2h du matin, ça a plongé de façon très abrupte jusqu'à -10 degrés et on a battu des records. À Cairanne par exemple, j'ai relevé -4,3 alors qu'à cette époque le record n'était que de 0,8 degrés."

Attendre pour chiffrer les dégâts

Dans les vergers, les techniciens agricoles arpentent les rangées d'arbres pour évaluer les dégâts. Il faudra attendre 48 heures pour chiffrer les pertes. Les chaufferettes sont encore au pied des arbres, mais Yves Tourbillon est surpris par ce froid tardif : "Il est midi et ça n'a toujours pas fondu. Les rameaux sont encore recouverts de glace alors qu'il y a dix jours, il faisait anormalement chaud avec 23 degrés." Le CRIIAM confirme que le Vaucluse n'a pas battu de records de chaleur printanière mais que le thermomètre les a approchés.

L'arboriculteur de Lagnes ferme la vanne d'aspersion de son verger de cerisier. Avant de partir vers une autre parcelle, il confie, amer, que "malgré une nuit de combat, on n'a pas gagné la bataille. Pourtant là, on le savait. Les médias nous avaient informé du courant d'air froid dans la vallée du Rhône." Yves Tourbillon s'interrompt pour répondre au téléphone : "Tous les échos d'arboriculteurs dans les différents secteurs de Vaucluse évoquent des températures entre -4 et -7 degrés. Et là ça fait mal."

à lire aussi VIDÉOS - Records de froid en Vaucluse

Cerisiers gelés à Lagnes (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Chaufferettes dans une verger de Lagnes (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Pommiers gelés à Cavaillon (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert