Dégâts des sangliers en Indre-et-Loire : une facture d'1 million d'euros pour les chasseurs

Les sangliers continuent de faire de gros dégats sur les cultures en Indre-et-Loire. Selon la fédération de chasse du département, la facture avoisine le million d'euros cette année, soit 200.000 euros de plus qu'en 2020. Ces dégâts (qui atteignent des niveaux jamais atteints) sont à la charge des chasseurs, qui doivent indemniser les agriculteurs.

La préfecture d'Indre-et-Loire demande d'augmenter les prélèvements de 25%

La préfecture d'Indre-et-Loire demande donc aux chasseurs d'abattre plus de sangliers et interdit l'agrainage et l'affouragement. Une pratique qui ne plait pas à l'administration. Or, selon la fédération de chasse d'Indre-et-Loire, il faut distinguer l'agrainage (et l'affouragement) du nourrisage. Si le nourissage encourage la prolifération des sangliers, la distibution de quelques kilos de grains, de pommes ou de betteraves par hectares en bordure de champs, permet surtout de protéger les cultures et de maintenir les sangliers en forêt. Mais pour l'administration, cette pratique doit cesser. Elle est d'ailleurs interdite dans l'ouest du département, de Bourgueil à Rillé. Une interdiction qui sera généralisée, par arrêté, à tout le département en janvier et fevrier prochain.

Une facture salée pour les 14.000 chasseurs

Pour la Préfecture d'Indre-et-Loire, il faut augmenter les battues de 25%. Pour l'instant, avec 2.800 sangliers abattus depuis le début de l'année, la hausse est de 10%, mais les gros prélevements auront lieu en décembre et janvier. En attendant, la fédération de chasse va devoir régler un chèque d'1 million d'euros aux agriculteurs pour les dégâts occasionnés. Une somme qui pèse sur son fonctionnement mais l'Indre-et-Loire, avec 14.000 chasseurs, reste un département très attractif . Le département étant très riche du point de vue cynégétique, il attire beaucoup de chasseurs des départements limitrophes. Cependant, de nombreux chasseurs protestent contre les hausses des taxes territoriales imposées aux propriétaires et gestionnaires de chasse.