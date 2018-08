Le sanglier est un mammifère omnivore: amateur de maïs, il est plus dangereux pour les cultures que pour les hommes (illustration)

Côte-d'Or, France

L'ouverture générale de la chasse sera le 16 septembre en Côte-d'Or. Mais les sociétés de chasse des communes peuvent d'ores et déjà faire une demande auprès de la Direction Départementale des Territoires, délivrant un arrêté préfectorale autorisant les battues anticipées de sangliers. Une mesure non pas départementale, mais bien spécifique en fonction des territoires, afin d'éviter des dégâts agricoles trop importants.

Depuis le 1er juin, les 1 500 présidents de société de chasse en Côte-d'Or ont le droit de demander une autorisation de battues anticipés, si une urgence est exprimée par les agriculteurs de leur territoire. Avant cette date, la chasse n'est pas autorisée, l'élimination n'est opérée que par les lieutenants de louveteries, autorisés à chasser par l'Etat.

Quelques 800 000 euros de dégâts agricoles par an en Côte d'Or

En août, se sont les productions de maïs les plus touchées. En cas de dégâts agricoles sur leur parcelle, les agriculteurs font la demande auprès de l'administration. Le président de la société de chasse constate alors les dégâts et tentent de faire des sorties. "Souvent quand on prélève un sanglier, cela a tendance à effrayer les compagnies qui ne reviennent pas tout de suite", explique Pascal Sécula, président de la Fédération de chasse de Côte-d'Or.

Chaque année, les chevreuils, cervidés et sangliers font de gros dégâts chez les agriculteurs. Dans ce cas, les sociétés de chasseurs sont chargées d'une mission de service publique: c'est à eux d'indemniser les agriculteurs. Cela représente 50 millions euros d'indemnisation par an sur le territoire national, 800 000 euros en moyenne sur le département.

Il n'y a aucun risque pour l'homme, le sanglier n'est dangereux que lorsqu'il est éventuellement blessé fortement, acculé par des chiens: il va essayer de se rebeller... Mais un sanglier en pleine nature ne sera qu'un animal fuyant, pas dangereux - Pascal Sécula, président de la Fédération de chasse de Côte-d'Or

Les battus anticipées: l'objectif est surtout de les faire fuire

Chaque territoire respecte un plan de chasse qui détermine le nombre d'animaux par espèce qu'il est autorisé de tuer, entre 3 et 10 par battue généralement.

Il existe deux types de battues : l'effarouchement, qui consiste à effrayer l'animal pour le faire sortir, avec des chasseurs postés et des tracteurs. Il y a aussi la chasse individuelle à l'affût pour prélever un animal, moins fréquente avant l'ouverture générale de la chasse.

Ces battus anticipées ne représentent ainsi qu'une très mince partie du nombre de sangliers tués par an. Il y a environ 14 000 attributions pour le département, soit le droit de tuer 14 000 sangliers chaque année en Côte-d'Or. Un nombre de bracelets équivalents est donné, à apposer sur chaque bête tuée. L'année passée, 10 500 sangliers ont été prélevés en tout sur le département, contre une vingtaine durant les battues anticipées.