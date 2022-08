Les tomates se portent bien, mais les agriculteurs s'inquiètent pour l'automne

Le soleil et la chaleur ont plutôt du bon pour les tomates. C'est ce que constate François Drevet, maraîcher à Crolles : « La tomate aime la chaleur, ça c'est une évidence. »

Mais le problème, c'est que la production est en avance, explique-t-il : « On a deux bouquets floraux d'avance, donc ça va être des tomates qui vont nous manquer plus tard dans la saison, en septembre, quand il y aura une forte demande. »

Écouler les tomates

Pour l'instant, les acheteurs ne sont pas suffisamment là, estime ce producteur, puisque beaucoup sont en vacances.

Alors la famille Drevet trouve des solutions pour écouler ces tomates, après les avoir fait transformer : « Ce matin, j'ai emmené 400 kg de tomates pour faire du coulis, que je récupère et que je vais vendre après, pendant l'automne et l'hiver. »

Les professionnels craignent aussi de manquer des légumes d'automne et d'hiver, explique Frédéric Drevet : « Les légumes d'hiver - qui doivent faire leur croissance en été et à l'automne - prennent le sec en pleine figure. Pour les graines qu'on sème [maintenant] qui doivent sortir pour l'hiver, elles sortent, elles germent, elles grillent dès qu'il fait un peu chaud. »

« Les poireaux végètent »

Frédéric Drevet montre ensuite ses champs et fait un état des lieux de la production : « C'est le troisième semi de carottes et c'est le dernier que je peux faire : après la date n'est plus bonne. Les poireaux végètent parce que c'est un légume qui n'aime pas trop la chaleur. Les choux, on arrive à les arroser donc ils sont sauvés, ça devrait être bon. Les courges sont petites, le potimarron est minuscule. »

Du maïs de moindre qualité

La nourriture pour les animaux inquiète aussi les agriculteurs. François Drevet s'attarde devant un champ de maïs et remarque qu'il est plus sec que d'habitude, avec beaucoup moins de grains. « La qualité de ce qu'on va donner à nos animaux sera bien inférieure à celle des années précédentes, déplore-t-il. Ce sera moins riche en protéines, il va falloir donner autre chose aux bêtes pour compléter la ration. Donc ça va engendrer des coûts supplémentaires pour essayer de produire la même quantité de lait. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. »