Delle : l'unité de méthanisation séduit les agriculteurs

Le permis de construire vient d'être validé. Une usine de méthanisation s'implante à Delle dans la ZAC des Chauffours. Le lisier et le fumier fournis par quatre agriculteurs locaux, seront transformés en gaz vert et en engrais naturel. Ce modèle séduit de plus en plus dans le Territoire de Belfort.

Delle, France

Le permis de construire vient d'être validé. Une usine de méthanisation s'implante à Delle sur 1,2 hectare dans la ZAC des Chauffours. C'est la deuxième unité de ce type qui ouvre dans le Territoire de Belfort, après celle d'Andelnans et le modèle séduit de plus en plus les agriculteurs.

Gaz vert et engrais naturel

Quatre agriculteurs biologiques se sont associés au projet. Sylvain Von Aesh élève 70 vaches et cultive 50 hectares de céréales à Fêche-L'Eglise. Il va fournir 3000 m3 de lisier par an au méthaniseur.

Un fois transformé en gaz par la méthanisation, le lisier sera récupéré sous forme de digestat, un engrais naturel. "L'avantage d'avoir un produit issu d'un méthaniseur juste à côté de chez moi, c'est que je n'aurais plus à acheter de produit pour fertiliser mes parcelles. Ce qui fera une meilleure marge sur la vente de mes céréales" affirme Sylvain Von Aesch.

Double bénéfice pour l'environnement

Hugues Pecqueux dirige la société BioliDelle, à l'origine du projet. Selon lui, la méthanisation permet aux agriculteurs de diversifier leurs activités : "Ces installations permettent aux agriculteurs de ne pas se cantonner à une agriculture classique des années 60, et plutôt de se tourner vers l'avenir et pourquoi pas d'évoluer vers le bio" déclare-t-il.

Selon lui le bénéfice est double pour l'environnement : "A la fois on va produire de l'énergie verte, tout à fait renouvelable et à la fois on va produire un engrais naturel compatible avec l'agriculture biologique" ajoute-t-il.

Le chantier de l'usine de Delle doit débuter cet été ou à l'automne prochain. Environ quatre personnes (techniciens spécialisés dans l'environnement ou l'agriculture) seront recrutés pour faire fonctionner l'unité.