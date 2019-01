Delphine Dupont fait partie des plus jeunes vignerons du jeune vignoble vézelien

Les préparatifs se poursuivent avant la Grande Saint-Vincent tournante à Vézelay (Yonne), les 26 et 27 janvier. La plupart des vignerons y participent. C'est le cas de Delphine Dupont, 38 ans, qui est chargée de l'animation. C'est aussi l'une des plus jeunes viticultrices du Vézelien.

Yonne, France

Alors c'est vrai que le vignoble vézelien, qui aura bientôt 50 ans, est quand même beaucoup plus âgé que Delphine Dupont. Elle a 38 ans. Mais la vigne, elle est tombée dedans toute petite au coté de son grand-père et de son père. Trois générations de Dupont sont passées sur les cinq hectares de vignes que possède le domaine. Delphine Dupont ne garde que de bons souvenirs. "La vigne ça m'a toujours plu. Faire les vendanges pour moi c'était une fête. "

"Planter la vigne, élaborer le vin, le vendre, tout me plaît "

Du coup, il y a dix ans, après des études en viticulture à Beaune, elle reprend seule le petit domaine familial avec beaucoup de détermination. "Le fait de faire tout du début jusqu'à la fin, planter la vigne jusqu'à l'élaboration du vin et la vente, c'est ce qui me plaît."

Le reportage de Damien Robine Copier

Des vignes plantées lors de son installation rejoignent celles de son grand père. Le potentiel est là selon Delphine. "Cette vigne a un potentiel justement parce qu'elle est jeune. Maintenant il faut qu'elle vieillisse pour se densifier."

"On voit que c'est du vin qui est fait par une femme. Plus pointu et plus délicat"

Mais aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que le vin de la famille Dupont a déjà gagné en qualité ces dernières années. Et c'est grâce à Delphine selon Yves son père. "Bon elle en veut, elle est tenace. On voit que c'est du vin qui est fait par une femme. Il est plus délicat, plus pointu, plus élaboré."

Et Yves est très fier, car sa fille ne manque pas d'ambition. L'objectif de Delphine Dupont c'est de pouvoir un jour exporter son vin. "Que l'on puisse trouver du Vézelay un peu partout dans le monde. "