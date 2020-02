PHOTOS - Démonstration de force des agriculteurs de l'Yonne

Les agriculteurs ont envahi le centre ville d'Auxerre (Yonne) avec leurs tracteurs pour dénoncer la nouvelle réglementation sur les zones de non traitement aux pesticides.

Auxerre, France

Les agriculteurs de l'Yonne sont prêts à tout pour se faire entendre. Ils étaient une quarantaine, vendredi soir, à l'appel du syndicat FDSEA, pour une action "coup de poing" dans le centre-ville de la capitale icaunaise. Ils ont déversé des boues d'épuration devant les lieux symboliques du pouvoir : mairie, préfecture... Une manière de dénoncer un ras-le-bol, un fort sentiment de mépris, l'impression de ne pas être considéré à la hauteur de leur rôle dans la société.

Les agriculteurs ont notamment déversé de la paille et des boues d'épuration sur les marches de la mairie. © Radio France - Thierry Boulant

"Le 27 décembre, le gouvernement a pris dans la précipitation un arrêté qui nous impose des Zones de Non-Traitement ", explique Damien Brayotel, le président de la FDSEA de l'Yonne. "L’État remet en cause notre professionnalisme et notre engagement pour améliorer nos pratiques", poursuit l'agriculteur.

L’agriculture est accusée à tort de mettre en danger les riverains.

"L’agriculture est accusée à tort de mettre en danger les riverains", poursuit Damien Brayotel. "Puisqu’ils ne veulent plus de paysans à côté de chez eux, nous ne voulons plus de leurs déchets, ni de leurs boues d’épuration !", résume le représentant syndical. "Chaque français produit _2,5 litres de boues par jour_. Le traitement de ces boues par incinération est extrêmement coûteux. L’agriculture rend service aux collectivités et allège la facture, en recyclant gratuitement les boues par épandage sur les terres agricoles".

Non aux ZNT © Radio France - Thierry Boulant

En réponse à cette forme de mépris qu'ils dénoncent, les agriculteurs de l'Yonne refuseront donc dorénavant d’épandre les boues dans leurs champs. " Gardez vos déchets et ne comptez plus sur nous pour les disperser dans la nature", expliquent-t-ils.

Retour à l’envoyeur !

Ce vendredi dans Auxerre, les agriculteurs ont symboliquement rapporté aux citadins leurs déchets. Les agriculteurs informent aussi les sociétés de traitement des déchets qu’il va falloir envisager de remettre en place des incinérateurs ou de vastes centres de stockage de déchets ultimes, à proximité des villes, mais pas dans les champs.

35 agriculteurs ont participé à cette mobilisation. © Radio France - Thierry Boulant

Une action des agriculteurs de l'Yonne pour dire non aux ZNT, les zones de non traitement. © Radio France - Thierry Boulant