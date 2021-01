Denguin : L'implantation de 16.000 poulets et 15.000 m2 de panneaux solaires inquiète les riverains

Un projet innovant mêlant élevage de poulets et production photovoltaïque pourrait sortir de terre à Denguin. Une initiative qui a fait naître une opposition sur la commune, un collectif de riverains ne veut pas de ces 16.000 poulets et de ces 15.000 m2 de panneaux solaires près de chez eux.

A Denguin, des milliers de nouveaux habitants à plumes pourraient s’installer à l’ombre de panneaux solaires sur une parcelle de 8 hectares. Mais c’était sans compter sur les riverains des alentours qui n’ont pas l’intention d’accueillir chaleureusement leurs nouveaux voisins. La guerre est déclarée entre les habitants et les concepteurs de ce projet agrivoltaïque qui doit s’implanter à Denguin d'ici 2022.

Un projet récompensé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Le terme "agrivoltaïsme" est un concept nouveau. Il représente l’idée de mêler une production agricole à une production électrique par l’intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Le projet de Denguin, baptisé "Lacampagnotte", en est un. Il est porté par un frère et une sœur, Magali et Sébastien Ricarde. Il consiste à installer près de 15 000 m2 de panneaux solaires qui produiront de l’énergie verte, et serviront d’ombrières à quelques 16 000 poulets élevés en plein air. L’initiative est lauréate d’un appel d’offre lancé en février 2019 par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire dans la catégorie "Installations agrivoltaïques innovantes". Le terrain où le projet pourrait voir le jour est situé à Denguin et est limitrophe avec la commune d’Aussevielle.

Modélisation du projet "Lacampagnotte" à Denguin. - Magali et Sébastien Ricarde

Les riverains en colère

Ce projet est très loin de faire l’unanimité. Un collectif de riverains s’est créé pour lutter contre l’implantation de cette structure. Ils craignent de voir leur qualité de vie diminuée. "En soit, on n’a rien contre les panneaux photovoltaïques, ce qui nous pose le plus problème c’est cet élevage de 16.000 poulets annoncés", rapporte Pierre Coves, membre du collectif. Les craintes sont principalement liées aux potentielles nuisances que pourraient engendrer ces poulets. Qu’elles soient sonores, visuelles ou olfactives, les éventuelles conséquences négatives de ce projet font peur.

Il y a un autre point qui inquiète également les riverains, ils craignent qu’à cause de cette structure, leurs habitations perdent significativement de la valeur, une moins-value qu’ils estiment à 40 %. En résumé, le collectif n’est pas réellement contre l’initiative, mais plutôt contre sa localisation. "Je veux dire, aujourd’hui, rien que sur la communauté de communes, il y a des endroits où il serait tout à fait possible d’installer ce projet, et loin des habitations, et loin d’éventuelles nuisances. Peut-être au bord de l’autoroute, il ne gênerait pas grand monde.", insiste Pierre Coves. "Là, aller faire ça entre deux villages avec un risque de vents dominants qui vont nous renvoyer les odeurs, on est vraiment très méfiants et réticents par rapport au fait que ce projet se fasse si proche des habitations".

Pierre Coves, membre du collectif contre le projet agrivoltaïque de Denguin, est inquiet. Copier

Non, je l’assure, il n’y aura pas de nuisance - Magali Ricarde

De l’autre côté, Magali et Sébastien Ricarde, deux Béarnais, veulent voir aboutir celui qu’ils appellent "le projet de leur vie". Magali Ricarde est une ancienne ingénieure et éleveuse de chevaux en pleine reconversion professionnelle. Son frère, Sébastien, est gérant de la société Voltarium, spécialisée dans la pose de panneaux solaires. L’initiative est donc une hybridation des savoir-faire de chacun. Ils assurent entendre les inquiétudes des riverains. Mais d’après les deux concepteurs, le projet sera même bénéfique pour les habitants de Denguin et d'Aussevielle. La présence d’un tel site, estampillé "Agriculture biologique", donnerait une belle image à la commune, et favoriserait la biodiversité. Le projet promet en ce sens la plantation de près de 300 arbres sur la parcelle.

"On est convaincu que ce projet, aujourd’hui, il est beau. Il a beaucoup d’enjeux pour les agriculteurs, et particulièrement pour la filière avicole. Il a beaucoup d’enjeux pour la transition énergétique", assure Sébastien Ricarde. "Ce projet, on en est fiers, il est nos valeurs. On va le porter nous-mêmes, à travers une structure familiale". De son côté, Magali Ricarde veut rassurer, et veut rappeler son envie de ne pas diviser. "Ce ne sont pas des valeurs, la transition ou le produire bio et local, au détriment des riverains, ce n’est pas ça. Tel qu’il est conçu, tel qu’est fait l’élevage, il n’y aura pas de nuisance", insiste-t-elle. "Globalement je souhaite que tout ce projet soit exemplaire, pour l’environnement, pour les riverains de Denguin et d’Aussevielle, et pour les agriculteurs de la région où l’élevage de poulets est une activité importante".

Magali et Sébastien Ricarde portent "le projet de leur vie". Copier

Magali et Sébastien Ricarde veulent désormais faire de la pédagogie, et expliquer au public les bienfaits de leur initiative, tandis que le collectif contre le projet a lancé une pétition pour demander l’abandon de ce dernier. Une cohabitation heureuse n’est pas encore en vue dans un climat où chacun tente de faire valoir ses arguments.