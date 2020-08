Dépistage en Gironde : l'ARS propose de tester gratuitement les vendangeurs

Dans les vignes girondines, les vendanges ont commencé. Mais pas partout, certaines sont sur le point de débuter. Alors pour faire face aux risques de coronavirus, toujours en circulation dans le département, une opération de dépistage a été lancée à destination des saisonniers.

Elle est menée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la préfecture et les professionnels du secteur. Gratuits et facultatifs, les tests se dérouleront directement dans les exploitations qui en font la demande.

Reportage : opération de dépistage au Château Bertinerie à Cubnezais Copier

La première journée de dépistage a eu lieu aujourd'hui au Château Bertinerie à Cubnezais. Indispensable pour commencer sereinement la récolte, pour Eric Bantegnies, co-propriétaire et gérant du Château : "ça nous permet d'assurer la sécurité de tous, et d'éviter la mise en arrêt des vendanges à cause de cas qui se déclencheraient d'ici quinze jours". L'ensemble des 80 saisonniers de l'exploitation ont été testés. Les résultats leur seront transmis dans les prochaines 48 heures.

Trente exploitations ont fait la demande de dépistage

Selon le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), trente exploitations ont fait le demande de dépistage, soit près de 700 saisonniers. Loin des 12 000 vendangeurs estimés dans le département. Et tous "ne pourront pas être testés", explique Olivier Serre, directeur de l'ARS de la Gironde. "Le test inquiète les saisonniers comme les employés, précise-t-il. Le saisonnier prend le risque d'être mis à l'arrêt, et cela peut perturber l'activité de l'employeur au moment ou ils ont le plus besoin de main d'oeuvre". L'ARS recommande encourage toutefois les entreprises viti-vinicoles à se faire tester.