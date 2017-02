Dérèglement climatique : comment s'adaptent les agriculteurs ?

Hausse des températures, manque d'eau, catastrophes climatiques, dérégulation des saisons... Autant de facteurs avec lesquels les agriculteurs doivent combiner. Cela passe par plus de réflexion, d'anticipation, et d'observation du végétal.

Le Salon internationale de l'agriculture s'ouvre demain, pour deux semaines, Porte de Versailles, et à Villepinte, pour les professionnels. Après la saison catastrophique que les agriculteurs ont subi, à cause d'une succession de phénomènes climatiques anormaux, tout au long de l'année, la question de l'adpatation des cultures au climat s'impose plus que jamais. Comment maintenir une activité agricole dans ce contexte ? Comment l'agriculture s'adapte-t-elle au dérèglement climatique ?

La solution passe avant tout par la diversification des espèces, et par l'échelonnement des pratiques, nettement plus morcelées qu'auparavant, avec les labours en novembre, les semis en hiver, le développement au printemps et la récolte en été. Fini la période unique de la moisson au coeur de l'été. Les récoltes s'effectueront de plus en plus tout au long de l'année.