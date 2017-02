Dernière ligne droite pour les négociations entre industriels laitiers et grande distribution

Avant la fin du mois, les deux parties doivent trouver un compromis. Les distributeurs discutent avec les sociétés agroalimentaires pour revoir les prix auxquels ils achètent leurs produits. Les éleveurs mayennais, inquiets, suivent ces négociations avec intérêt.

C'est devenu une tradition en plein hiver. Ces tractations se transforment en bras de fer. Mais c'est vrai que cette année les enjeux sont encore plus lourds, plus cruciaux car ça fait maintenant 2 ans que les éleveurs de vaches laitières traversent une grave crise. Il y a de plus en plus d'exploitations au bord du gouffre. Avec une conséquence dramatique : beaucoup d'agriculteurs, qui n'y arrivent plus, se suicident. Les enjeux, en fait, ils sont assez simples.

Si la grande distribution résiste aux pressions des industriels, qui veulent augmenter les prix de leurs produits, alors les professionnels de l'agroalimentaire feront probablement baisser les tarifs du lait aux producteurs. Une telle baisse serait malvenue vu la conjoncture actuelle. Certes, les producteurs sont mieux payés qu'il y a quelques mois, on se souvient en Mayenne du blocus estival de Lactalis, mais pas suffisamment pour couvrir en particulier les coûts de production et les dettes qui s'accumulent. Si fin février c'est ce scénario qui se réalise, c'est d'ailleurs la grande crainte des syndicats agricoles, alors il est possible de voir, dans les mois qui viennent, de nombreux paysans mettre la clé sous la porte.