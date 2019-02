Derniers préparatifs à Sizun avant le salon de l'agriculture

Le salon international de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris. Pour les agriculteurs qui présentent des bêtes au concours agricole, la pression monte et les derniers préparatifs sont en cours. Reportage à Sizun, avec Michel Rannou et sa vache Fiskoan.

Sizun, France

Le salon de l'agriculture, c'est désormais une habitude pour Michel Rannou. C'est la 5e fois qu'il fait le déplacement jusqu'à Paris pour présenter une de ses vaches pie rouge. Gwendoline, deux participations, a remporté le prix en 2017, et Fiskoan, en 2018. Cette année, elle remet son titre en jeu.

Fiskoan, au premier plan, se repose sous le regard de Gwendoline, lauréate du salon en 2017 © Radio France - Nolwenn Quioc

Présélection, sélection, il y a un peu du stress de la compétition sportive dans la préparation. Ce n'est que le 25 janvier que Michel a appris que Fiskoan était sélectionnée, choisie parmi 30 vaches laitières. Mais la championne a vu sa participation menacée par un problème à la patte. Heureusement, grâce au travail de l'ostéopathe, pas de forfait pour Fiskoan, qui va mieux.

Toute la famille aux petits soins pour Fiskoan

"Elle doit encore se reposer un peu avant le départ", prévu jeudi explique Michel. Aller jusqu'à Paris, c'est du stress et de la fatigue pour les animaux. Alors d'ici là, elle a le droit à un traitement de faveur. "Il faut l'habituer à marcher, elle comme elle a l'habitude c'est pas compliqué. Il faut la laver, la préparer.

"Cette semaine on va la tondre, on va la bichonner, pour la préparer pour le salon" - Michel Rannou, éleveur à Sizun

Chaque jour, c'est une à deux heures de travail supplémentaire. "Il faut la brosser, la tondre" ajoute Sandrine, la femme de Michel. Toute la famille est au petit soin pour Fiskoan. D'ailleurs, tout le monde sera à Paris pour l'encourager, le week-end prochain.

Une reconnaissance symbolique

Participer au concours agricole, et plus encore ramener un prix, c'est le rêve de tout éleveur. "Il n'y a pas d'argent à gagner sourit Michel. C'est une reconnaissance, on est reconnu en tant qu'éleveur, qu'on fait des progrès pour la génétique, pour la santé des animaux, pour le bien-être animal." L'an dernier, dans le club très select des pies rouges, la majeure partie des prix avait été raflée par des finistériens.

C'est aussi un moment où les éleveurs mettent les problèmes du monde agricole entre parenthèses, explique André Sergent, président de la chambre d'agriculture du Finistère. "Nous on ne part pas au ski, on part au salon !" confirme Michel, qui sera à Paris ce week-end avec sa femme et leurs filles, pour encourager Fiskoan.