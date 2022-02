Derniers préparatifs avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris

Le salon international de l'agriculture fait son grand retour au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Après une édition annulée l'an dernier et raccourcie en 2020 à cause du Covid, la plus grande ferme de France rouvre ses portes ce samedi matin. Au plus grand bonheur des agriculteurs.