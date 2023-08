Derniers préparatifs avant le lancement de la 77e Foire de Châlons

Plus que quelques jours avant le top départ de la 77e Foire de Châlons. Du 1er au 11 septembre, 765 exposants seront présents au parc des expositions de Châlons-en-Champagne. À une semaine du lancement, ils terminent d'installer les stands et s'affairent aux derniers préparatifs.

ⓘ Publicité

Les stands en cours d'installation

Marteaux à la main, les ouvriers fixent quelques chapiteaux à l'entrée de la Foire. Un peu plus loin, le stand de nourriture est déjà quasiment prêt. "Le plus dur est fait, le chapiteau est monté, les tables sont arrivées, on peut déjà servir la bière, plaisante Guy Rousseau, le gérant. On est dans les temps, on a déjà bien avancé".

Au milieu du Capitole, l'un des stands de piscine prend également forme. "Il ne me reste plus grand chose à faire, explique Guerric, le patron. Je dois encore m'occuper de l'habillage de la piscine, de la mise en route et de la filtration, après de la moquette et de la décoration du stand pour que ce soit plaisant mais on sera dans les temps".

À sept jours du lancement de la Foire, les ouvriers sont à pied d'œuvre © Radio France - Justine Claux

Du retard à cause de la météo ?

Même constat pour Paul, un sous-traitant qui monte des stands pour des entreprises, il a bientôt fini ses chantiers. "J'ai l'habitude de travailler sur de gros évènements, notamment des festivals, comme le Mainsquare à Arras, Lollapalooza à Paris ou encore le Stade de France, raconte l'entrepreneur. On s'y connaît en montage stands, c'est plutôt facile".

Seule inquiétude : la météo. Avec la pluie, certains stands pourraient prendre un peu de retard. "Dès qu'il pleut, on met 25 % de temps en plus sur nos chantiers, assure Martin, chef d'équipe dans une entreprise de jardinage. On subit un peu mais ça fait partie du métier et s'il faut, on fera des heures supplémentaires pour être prêt à temps".

La Foire de Châlons-en-Champagne commence vendredi prochain. Une dizaine de concerts et plus de 220 conférences seront organisés pendant les onze jours. Michel Jonasz, Mika, Florent Pagny et Jennifer sont notamment programmés.