Marcols-les-Eaux, France

Une quarantaine d'agriculteurs ardéchois se sont réunis, samedi pour poser un piège à sangliers, dans une châtaigneraie à Marcols-les-Eaux (Ardèche). C'est une initiative de la Confédération paysanne pour dénoncer le manque de moyens mise en oeuvre pour la régulation des sangliers sur le territoire.

Les agriculteurs demandent à généraliser le piégeage du sanglier

Ce piège à sangliers a été démonté parce que c'est illégal. Seuls les lieutenants de louveterie ont le droit de piéger le sanglier sur autorisation préfectorale. Toute personne qui enfreint cette loi risque 1.500 euros d'amende.

Cette action est donc symbolique mais pour la Confédération paysanne 07 c'est aussi une forme d'avertissement. Le syndicat agricole souhaite interpeller le Préfet de l'Ardèche comme l'explique son porte-parole David Loupiac : "nous sollicitons le Préfet depuis un mois par téléphone, par courrier pour qu'il mette en place des mesures qui facilitent la pose de pièges. Mais un mois plus tard nous n'avons toujours pas de réponses".

_"On sait que la pose de pièges ça marche", _David Loupiac porte-parole de la Confédération paysanne

Selon la Confédération paysanne, une centaine de sangliers ont été piégés l'an dernier en Ardèche avec seulement six pièges : "plus de 40 sangliers ont été attrapés dans un seul enclos-piège en quatre mois".

Le syndicat agricole souhaite que le Préfet de l'Ardèche lance au moins une expérimentation, comme son voisin du Gard. Ce dernier a donné l'an dernier, un agrément de piégeage à d'autres acteurs que les agents de louveterie. "Dans le Gard, l'expérience est concluante et c'est un département limitrophe avec les mêmes problématiques que nous", souligne David Loupiac.

"On aimerait juste que le travail qu'on a fourni ne soit pas bousillé en quelques heures. C'est des mois, des années de cultures et à chaque fois il faut tout recommencer. Ce n'est pas qu'un préjudice financier, c'est aussi un préjudice moral", Angélique, maraîchère à Sablière

Les problématiques arrivent justement très rapidement au cœur des échanges. Maraîchers, vignerons, éleveurs, castanéiculteurs ou encore arboriculteurs ; ils étaient représentés et chacun leur tour, ils ont exposé leur situation, comme Angélique, une maraîchère venue de Sablière dans les Cévennes ardéchoises : "l'an dernier, les sangliers ont arraché toute ma plantation de fraisiers. Donc cette année, zéro récolte. Ils arrachent mes bâches, le matériel d'irrigation et tout ça, ce n'est pas indemnisé. Un rouleau de bâche, ça coûte 200 euros, je ne peux pas aller en acheter tout le temps. Ils font des trous, des bosses, il y a des pierres partout. _On abîme notre matériel. on perd du temps c'est fatiguant physiquement et moralement_".

"Nous n'avancerons pas tant que les chasseurs ne reconnaissent officiellement qu'ils sont dépassés" - Pierre, un agriculteur

Un éleveur de brebis en colère parce qu'il a dû vendre son troupeau s'en prend à son association communale de chasse, qu'il juge totalement inefficace. Ce qui agace Tony, agriculteur et chasseur. Il refuse qu'on le tienne les chasseurs entièrement responsable de la prolifération de sanglier "on fait de notre mieux ! On en tue deux fois plus que l'an dernier".

Les agriculteurs ne remettent pas en cause le rôle des chasseurs, bien au contraire. Toutefois, ils regrettent qu'ils ne les soutiennent pas dans leur démarche : "on veut bien contribuer à la baisse du nombre de sanglier avec le piégeage, pas par la chasse. Mais nous n'avancerons pas tant que les chasseurs ne reconnaissent officiellement qu'ils sont dépassés", explique un éleveur.

"La fédération de chasse de l'Ardèche avait provisionné 320.000 euros l'an dernier pour régler les dégâts du gros gibier et surtout du sanglier. Ils sont arrivés en fin d'année à plus de 520.000 euros, presque le double. Donc il y a un problème", David Loupiac porte-parole de la Confédération paysanne

Par ailleurs, la Confédération paysanne reproche à la fédération nationale de chasse d'avoir demandé que le sanglier ne soit plus considéré comme une espèce "nuisible". Il est maintenant considéré comme une espèce "susceptible d'occasionner des dégâts". Ce qui empêche les agriculteurs de les piéger alors qu'ils sont autorisés à le faire avec les renards ou les fouines. "C'est pour cela que nous demandons au Préfet d'arbitrer dans l'intérêt du plus grand nombre", déclare David Loupiac porte-parole de la Confédération paysanne.

Des inégalités ?

Le Préfet de l'Ardèche a autorisé plusieurs piégeage de sangliers l'an dernier. Mais David Loupiac considère qu'il y a des inégalités : "à chaque fois qu'il y a une autorisation de pose de piège ce n'est pas pour l'agriculture directement. C'est parce que c'est en milieu urbain ou parce que c'est une zone touristique. Mais pour nous aussi c'est un problème, c'est notre revenu".

Cette année, la préfecture augmente de 20% l'objectif de prélèvement pour les 26 communes ardéchoises où il y a le plus de dégâts. Mais là aussi il y a des disparités pour le syndicaliste : "ces 26 communes sont essentiellement en Vallée du Rhône, où il y a des vignobles. Le Saint-Joseph par exemple. L'indemnisation coûte plus cher à la Fédération de chasse. Nous demandons que ces mesures s'appliquent à tout le département, même en zone de pente".