Des agriculteurs attendent désespérément pour entretenir un terrain en friche appartenant à l'agglomération d'Annonay

Saint-Marcel-lès-Annonay, France

Des agriculteurs sont en colère à Saint Marcel-lès-Annonay. Une quinzaine d'agriculteurs des Jeunes Agriculteurs d'Ardèche et des Jeunes Agriculteurs d'Annonay se sont rassemblés ce samedi. Une terre agricole appartenant à l'agglomération d'Annonay est en friche. Le manque de fourrage se fait ressentir dans la zone et les agriculteurs attendent désespérément de pouvoir assurer son entretien.

8 hectares de terrain en friche

C'est une terre agricole de 8 hectares totalement en friche. Guillaume André est agriculteur à Saint Marcel-lès-Annonay depuis cinq ans. Son exploitation est juste à côté : "C'est entrain de devenir la jungle et ça fait mal au cœur parce que c'est les meilleurs terrains de la commune. Moi j'en aurai besoin parce qu'une année comme ça avec beaucoup de près de cote, ce sont des près sur les flancs des montagnes qui craignent beaucoup plus la sécheresse. Il y a eu un manque d'eau tout l'hiver qui a empêché l'herbe de pousser normalement et puis c'est les sécheresses répétitives qui ont abîmé les près. Les rendements d'une année à l'autre ça peut-être du simple au triple. Cette année c'est entre guillemets catastrophique et voir ces près qui restent à l'abandon ça fait mal au cœur parce que je vais devoir acheter du forage. Je vais acheter une centaine de bottes c'est une histoire à 3 000 euros donc c'est encore un manque à gagner."

Devoir payer alors qu'il y a des parcelles juste à côté fait rager les agriculteurs. Ils dénoncent des lenteurs administratives. Il faut quand même noter que l'agglomération d'Annonay n'est propriétaire que depuis novembre. Cette parcelle se trouve sur des zones humides,c'est donc le syndicat des trois rivières qui est en charge d'établir un plan de gestion. Un plan de gestion qui vient d'être validée. Le président du syndicat des trois rivières n'a pas souhaité faire d'interview. D'après le syndicat, certaines zones sont totalement inaccessible, de véritables jungles, il faut donc réaliser des travaux de restauration. Des espaces seront dédiées au pâturage, d'autres au fauchage. Enfin le syndicat des trois rivières prévoit de réaliser des chemins pour faire découvrir la biodiversité notamment aux milieux scolaires. Il faudra attendre cet été voir cet automne pour que les travaux de restauration soient lancés.