Des agriculteurs bio du Finistère posent nus pour dénoncer le manque de soutien du gouvernement

Des agriculteurs et agricultrices bio du Finistère ont posé nus sur un tas d'algues vertes pour protester contre la version française de la réforme de la Politique agricole commune (PAC). Pour ces professionnels, le texte n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux et climatiques.

Depuis quelques semaines, les photos de paysans dénudés fleurissent sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #LaBioAPoil. Mais pour la première fois dans le Finistère, une initiative collective a été menée par le GAB 29, le Groupement des Agriculteurs Biologiques du département. Une quinzaine de professionnels se sont retrouvés jeudi 1er juillet sur la plage du Ris à Douarnenez afin de poser nus sur un tapis d'algues vertes.

Manque d'ambition

Les exploitants en bio sont très remontés contre le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Ils dénoncent unanimement "le manque d'ambition du gouvernement" dans le dossier de la réforme de la Politique agricole commune (PAC). "L'État français ne veut plus soutenir le maintien en agriculture biologique, et on a un peu de mal à comprendre pourquoi, explique Yannick Jestin, éleveur à Lanmeur et secrétaire du GAB 29. On se sent les grands perdants de la PAC alors que l'objectif de l'Europe est le verdissement de l'agriculture. Seule la bio est capable de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques."

Une mobilisation d'autant plus importante que la déclinaison française de la PAC n'est pas encore ficelée : le texte doit être soumis pendant l'été à l'Autorité environnementale avant d'être rendu à la Commission européenne. Mais à la lumière des premiers arbitrages du ministère, le GAB 29 dénonce la suppression de 66% d'aides aux fermes bio, et la promotion du label HVE (Haute valeur environnementale), un concurrent du bio au cahier des charges bien moins contraignant, jusqu'à autoriser l'usage de pesticides. De nombreux défenseurs de l'agriculture biologique y voient un "greenwashing" (écoblanchiment) dicté par les lobbies de l'agriculture intensive. Et pire, une tromperie pour les consommateurs.