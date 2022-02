Des agriculteurs charentais manifestent contre les prix pratiqués par les grandes surfaces

Une vingtaine d'agriculteurs de la FNSEA de Charente ont manifesté ce matin à l'intérieur du magasin Leclerc d'Angoulême. Ils ont remis au directeur de l'hypermarché le trophée du "fumier d'or" plutôt que d'épandre des kilos de fumier dans le magasin ou sur le parking. Alors que les syndicats agricoles et la grande distribution vont reprendre leurs négociations, Leclerc est l'hypermarché qui pratique les prix les plus bas dans l'agglomération d'Angoulême sur quatre aliments de base : le pain avec la baguette à 29 centimes, le lait à 60 centimes le pack, les côtelettes de porc et la viande bovine. Pour les producteurs concernés, ce sont des prix inférieurs au coût de production, fixés pourtant par l'ensemble de la filière qui regroupe les éleveurs, les abatteurs, les transporteurs, et la grande distribution. Les manifestants ont rencontré le directeur du magasin qui a appelé sa direction devant eux pour faire remonter leurs doléances.

Le trophée symbolique du "Fumier d'or" remis au directeur du magasin Leclerc d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT