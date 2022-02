Des agriculteurs de la région en Superman : la vaste opération de communication du ministère de l'Agriculture

Comment attirer nos enfants vers les métiers de l'agriculture ? Pénibilité, manque de visibilité économique, bas salaire ... rajoutez à cela le mal-être agricole de plus présent (un agriculteur français se suicide tous les trois jours d'après la Mutualité Sociale Agricole), et bien la relève n'est pas assurée dans plusieurs filières. Dans notre région Pays de la Loire, l'État et les responsables d'établissements scolaires agricoles déploient une grande campagne de communication. Et ils n'y vont pas par quatre chemins : les agriculteurs sont des super-héros !

"Qui relève le défi ?" C'est la question que l'on peut lire sur les affiches et les vidéos-portraits d'agriculteurs qui se sont prêtés au jeu sur internet. Certains portent un t-shirt bleu avec le S de Superman. Le message est clair : ce sont eux les héros de demain, eux qui nourriront la France. "Il y a des besoins en jeunes. _On a perdu 25% de nos exploitations ces dernières années dans la région_. Et on s'aperçoit que même les jeunes issus du monde agricole qui prenaient la relève naturellement de leur parents dans les fermes le font moins aujourd'hui" explique Armand Sanséau le représentant du ministère de l'Agricultures en Pays de la Loire.

Démystifier le métier d'éleveur

Dans les dix prochaines années, le nombre d'éleveurs bovins diminuera de moitié d'après le ministère de l'Agriculture. D'où l'urgence d'attirer à grand renfort de communication estime Laurent Bessiere, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications en Pays de la Loire. "L'idée c'est vraiment de présenter ce que sont les métiers de l'élevage et de démystifier un peu l'image négative qu'on peut avoir par les vidéos chocs qu'on voit de temps en temps, qui montrent des dérives, mais qui ne montrent pas ce qu'est le travail au quotidien, ce qu'est l'amour du métier d'un éleveur pour ses animaux" explique-t-il.

Près de 16.000 élèves travaillent dans les établissements scolaires agricoles en Pays de la Loire. Au printemps un salon sur les métiers agricoles sera organisé dans chaque département et dans un établissement de formation pour permettre aux lycéens et collégiens de découvrir les filières. Un évènement organisé en semaine et non le week-end comme les traditionnelles portes ouvertes des établissements.